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全黨救一人？Wecare高雄：江啟臣最該做的是道歉

Wecare高雄搬出過往國民黨介入罷免的黑歷史，要求江啟臣別再介入罷免。（記者王榮祥翻攝）

Wecare高雄搬出過往國民黨介入罷免的黑歷史，要求江啟臣別再介入罷免。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-15 20:33:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席江啟臣今會見高雄市長韓國瑜，挺韓相關言論引起外界關注；Wecare高雄直言，江啟臣最應該做的事是道歉，「全黨救一人」正式「啟程」？

Wecare高雄指出，這不是韓國瑜第一次被罷免！憲政史上可被登上兩次罷免公報的應該是第一人，也應該是唯一一人！

Wecare高雄說明，1994年，為了國民黨在立法院強硬通過核四上千億預算，環保團體在六月剛修法放寬罷免門檻（1/3投票，同意多於反對）後，七月提議罷免台北縣韓國瑜等4位擁核立委，很快進入二階連署完成，台北縣選委會已公布成案要跟年底大選合併。

1994年10月6日上午，韓國瑜等面見黨主席李登輝，當天隨即由廖福本提案，逕付二、三讀，修改選罷法增列罷免不得與其他大選合併，拆掉第一個炸彈。

隨後10月20日更粗暴的把1/3投票拉高到1/2，一樣是當日提案當日二、三讀，第二顆炸彈拆掉，於是乎單獨投票的罷免韓國瑜，在21%投票率狀況下失敗。

Wecare高雄指出，在哪個後威權時代，國民黨買票黑道派系立委過半，無法想像的修法幹掉罷免救韓國瑜；26年後，再一次韓國瑜面臨罷免，二階40萬份已經送件，新當選的黨主席江啟臣，再度為了罷免密會韓國瑜。

Wecare高雄解讀韓江會是全黨救一人正式啟程？！並向江啟臣喊話，提醒看看國民黨對付罷免的黑歷史，並要求國民黨黑手髒手、別想再一次染指罷免。

Wecare高雄強調，2018提名韓國瑜選高雄市長的是國民黨，2019提名韓國瑜選總統的也是國民黨，2020要罷免韓國瑜是高雄人，不干國民黨的事；時代不一樣了，台灣民主已經逐步到位，江啟臣最該做的、是為國民黨26年前的暴行道歉，也要為欺騙高雄人提名韓國瑜道歉。

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