聯合國獨漏台灣女總統 林俊憲：欣慰新世代為台發聲

聯合國婦女署近日公布全球女元首，獨缺台灣女總統，引起國內輿論譁然；立委林俊憲（見圖）在臉書有感而發地說，台灣許多新世代已在第一時間自動貼文發聲、要求更正，那些自發性的留言與真誠的內容，令人相當感動。（資料照，記者塗建榮攝）

2020-03-15 19:25:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立委林俊憲從聯合國婦女署近日公布全球女性參政現況時，女元首圖是獨缺台灣女總統，他在臉書有感而發地說，台灣許多新世代已在第一時間自動貼文發聲、要求聯合國婦女署更正錯誤，這次武肺疫情，全台上下同心對抗疫情，愈發清楚台灣是個寶，一些住台灣、用台灣卻整天嫌台灣的人，不是別有居心，就是根本沒有是非判斷能力。

林俊憲指出，聯合國婦女署在談論女性參政議題時，放了1張世界目前有20位女性領袖的圖片，卻獨獨刻意漏了台灣，沒寫上蔡英文總統。我們該對這樣作法繼續忍氣吞聲嗎？其實這也不是問題，因為台灣的新世代已在第一時間自動自發紛紛用外文與有內容的言詞為台灣發聲，要求聯合國婦女署更正錯誤、補上台灣的蔡英文總統。

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林俊憲表示，那些自發性的留言與真誠的內容，令人相當感動！更讓世界與那些「不知足」的人看到，台灣年輕人不會再容忍，不會再放任有心人士唱衰台灣，更不會讓有權者可以輕易對台灣惡意忽略和不當對待！

林俊憲並說，在各國紛紛仿效台灣對抗疫情的作法後，以色列也公開發表要「學台灣」。在武漢肺炎疫情爆發大流行之前，很多人住台灣、用台灣，卻嫌台灣，相信舉國上下在這次同心對抗疫情中能愈發清楚台灣是個寶，而整天嫌台灣的人不是別有居心，就是根本已無是非判斷能力。

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