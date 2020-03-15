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南庄鄉長補選倒數 候選人布條人臉遭吐檳榔汁

南庄鄉長候選人徐沐蘭懸掛的競選布條日前遭人吐檳榔汁，一大灘紅漬正中徐沐蘭臉上，犯案者供稱是不小心吐到。（記者鄭名翔翻攝）

南庄鄉長候選人徐沐蘭懸掛的競選布條日前遭人吐檳榔汁，一大灘紅漬正中徐沐蘭臉上，犯案者供稱是不小心吐到。（記者鄭名翔翻攝）

2020-03-15 17:26:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉長補選日倒數一週，候選人徐沐蘭懸掛的競選布條日前卻遭人吐檳榔汁，一大灘紅漬正中徐沐蘭臉上，經警追查逮捕66歲的倪姓男子，倪嫌供稱是不小心吐到布條上，但仍遭依毀損罪嫌送辦；徐沐蘭競選總部則表示，選舉競爭只是一時，選後大家仍要團結為南庄努力，盼民眾勿有不理性舉止、造成地方對立。

南庄鄉長將於21日進行補選，由前鄉長邱梓增妻子羅春蓮、現鄉民代表會主席黃順源、前鄉公所祕書徐沐蘭三強角逐，而上週各陣營也陸續掛出競選旗幟、布條。

然而徐沐蘭懸掛於進入南庄市區重要道路124甲縣道邊的競選布條，才掛上第二天就被發現遭人吐檳榔汁破壞，一大灘紅漬正中徐沐蘭左眼及鼻樑處，汁液順流直下到拱手處，讓徐沐蘭競選團隊十分痛心，隨即報警。

警方過濾路口監視器，迅速逮捕犯案的倪男，倪男供稱騎機車經過時隨意朝路邊吐檳榔汁，不小心吐到競選布條上，並非刻意針對候選人，經警訊後依毀損罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

徐沐蘭競選總部執行長、縣議員徐功凡表示，選舉競爭在所難免，但希望是場乾淨的選戰，畢竟選後大家仍是一家人，要團結共同為南庄努力，盼民眾理性、勿造成鄉內對立，且隨意吐檳榔汁破壞南庄的好山好水，讓外地遊客留下不好印象，呼籲鄉親們應一同守護家園環境。

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