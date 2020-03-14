武漢肺炎》降低群聚感染風險 宜縣府月底試辦居家辦公

武漢肺炎疫情已全球大流行，宜蘭縣政府為因應未來可能的群聚感染風險，研擬讓員工申請居家辦公，月底將選擇2個局處率先試辦。（記者林敬倫攝）

2020-03-14 16:28:28

［記者林敬倫／宜蘭報導］武漢肺炎疫情已全球大流行，宜蘭縣政府為因應未來可能的群聚感染風險，除研擬推出在中興文創的異地辦公措施，也研擬讓員工申請居家辦公，月底將選擇兩個局處率先試辦，預計1個科室1人，如果順利，4月措施就能上路，藉此降低群聚感染風險。

隨著歐美的武漢肺炎疫情升溫，宜蘭縣政府的防疫作為也逐漸上緊發條，除規劃中興文創為異地辦公地點，要讓200多名員工分流，更要在16日，在府內設置2個體溫量測站，並強制有國外旅遊史的民眾與員工，進入縣府配戴口罩。

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鑒於如疫情更加嚴峻，會有更多員工面臨居家隔離或居家檢疫的情形，縣府也研擬推出居家辦公措施，預計月底找2個局處試辦，如果相關公文系統測試順利，4月份就可以開放員工申請在家辦公。

不過，據了解，縣府每年約會產出80萬份的公文，其中有8成電子化，但送到秘書長以上層級的公文，因電子公文系統尚無支援，目前還需用紙本形式運送，且15頁以上的公文，在電子公文系統閱讀會有障礙，成了推行居家辦公的阻礙之一。

縣府計畫處說，因為已經有8成的公文電子化要推行居家辦公並非不行，技術上不會有問題，只是呈上秘書長層級以上的公文或者重要公文，需要協調由在府內上班的員工協助，相關計畫細節與系統都需要時間測試。

計劃處說，未來不論疫情發展得如何，都可以啟動在家辦公，如員工有需求，例如孩子停課，平日業務繁忙，公文批不完，或者需要居家隔離、檢疫，就能申請居家辦公。

計劃處表示，縣府今年也編列1000多萬元預算，製作新的電子公文系統，讓府內公文全面電子化，並提升系統效能，如預算年底在議會通過，最快2023年就能完成。

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