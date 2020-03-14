漏網鏡頭》阿中部長送媒體巧克力 記者製作手板「選我、CUE我」

14日的疫情指揮中心記者會上，採訪的記者製作醒目的手板，手板上還有大大的部長照片，以及「選我、CUE我」等字樣，目的就是要在提問時間吸引部長的目光。（記者劉信德攝）

2020-03-14 14:46:05

〔記者劉信德／台北報導〕中央流行疫情指揮官陳時中防疫獲國人高度肯定，還有「鋼鐵部長」、「順時中」等的稱號，美國白宮請願網站也出現要求美國提名我國衛福部長陳時中，擔任世界衛生組織（WHO）秘書長的連署請願案。

每日親自主持記者會的陳時中，親自針對疫情做說明、並即時處理網路假消息也獲得高度肯定，還讓在場記者提問問到飽。

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14日的疫情指揮中心記者會上，採訪的記者製作醒目的手板，手板上還有大大的部長照片，以及「選我、CUE我」等字樣，目的就是要在提問時吸引部長的目光。

由於3月14日的疫情記者會記者正逢情人節，部長還貼心的準備巧克力發送，「祝平安健康，大家辛苦了」，部長表示，雖然疫情嚴峻，但該過的節總是要過的，讓採訪記者感受到鋼鐵部長貼心溫暖的一面。

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14日疫情指揮中心記者會上，採訪記者製作醒目的手板。（東森新聞提供）

14日的疫情指揮中心記者會上，採訪的記者製作醒目的手板，手板上還有大大的部長照片，以及「選我、CUE我」等字樣，目的就是要在提問時間吸引部長的目光。（記者劉信德攝）

14日的疫情指揮中心記者會上，採訪的記者製作醒目的手板，手板上還有大大的部長照片，以及「選我、CUE我」等字樣，目的就是要在提問時間吸引部長的目光。（記者劉信德攝）

14日的疫情指揮中心記者會上，採訪的記者製作醒目的手板，手板上還有大大的部長照片，以及「選我、CUE我」等字樣，目的就是要在提問時間吸引部長的目光。（記者劉信德攝）

由於3月14日的疫情記者會記者正逢情人節，部長還貼心的準備巧克力發送，「祝平安健康，大家辛苦了」，讓採訪記者感受到鋼鐵部長貼心溫暖的一面。（記者劉信德攝）

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