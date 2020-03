聯合國女元首「獨缺台灣」 總統府嗆辣回應：換副眼鏡、多點勇氣

2020-03-14 11:39:42

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國婦女署(UN Women)近日公布全球女性參政現況,不過在談及全球女性參政比例時,卻將台灣與中國並列,女元首圖更是「獨缺台灣」。對此,總統府發言人在昨日(13)用官方推特嗆辣回應,要聯合國婦女署「換副眼鏡」並多點勇氣,就連聯合國婦女署的貼文也被台灣網友灌爆。

聯合國婦女署(UN Women)與國際國會聯盟(IPU)日前公布全球女性參政圖表,內容為全球各國女性部會首長及國會議員比例等資料,不過在圖表中,台灣卻與中國劃分在一起。

除此之外,聯合國婦女署在昨日也公布一張全球女元首分布圖,並表示現在全球只有20個國家為女元首領導,婦女參政在仍然在全球偏低。不過圖中唯獨缺少台灣。

對此,總統府發言人官方推特昨日以英文回擊,直呼「如果聯合國婦女署真的想賦予全世界女性權力,有2件事可以做」,第一就是「換副眼鏡」,以擺脫偏見,第二就是「多點勇氣」,面對現實、承認台灣擁有一位廣受欽佩的國家元首蔡英文。

Hello @UN_Women: If you really want to empower women around the world, you may need 2 things: 1) NEW GLASSES so you can see past your prejudices; 2) MORE COURAGE so you can face reality & acknowledge #Taiwan’s widely admired head of state, President @iingwen! pic.twitter.com/U58tzGoCpZ