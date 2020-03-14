聯合國女元首「獨缺台灣」 總統府嗆辣回應：換副眼鏡、多點勇氣

總統蔡英文。（資料照）

2020-03-14 11:39:42

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國婦女署（UN Women）近日公布全球女性參政現況，不過在談及全球女性參政比例時，卻將台灣與中國並列，女元首圖更是「獨缺台灣」。對此，總統府發言人在昨日（13）用官方推特嗆辣回應，要聯合國婦女署「換副眼鏡」並多點勇氣，就連聯合國婦女署的貼文也被台灣網友灌爆。

聯合國婦女署（UN Women）與國際國會聯盟（IPU）日前公布全球女性參政圖表，內容為全球各國女性部會首長及國會議員比例等資料，不過在圖表中，台灣卻與中國劃分在一起。

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除此之外，聯合國婦女署在昨日也公布一張全球女元首分布圖，並表示現在全球只有20個國家為女元首領導，婦女參政在仍然在全球偏低。不過圖中唯獨缺少台灣。

對此，總統府發言人官方推特昨日以英文回擊，直呼「如果聯合國婦女署真的想賦予全世界女性權力，有2件事可以做」，第一就是「換副眼鏡」，以擺脫偏見，第二就是「多點勇氣」，面對現實、承認台灣擁有一位廣受欽佩的國家元首蔡英文。

Hello @UN_Women: If you really want to empower women around the world, you may need 2 things: 1） NEW GLASSES so you can see past your prejudices; 2） MORE COURAGE so you can face reality & acknowledge #Taiwan’s widely admired head of state, President @iingwen! pic.twitter.com/U58tzGoCpZ — Taiwan Presidential Office Spokesperson （@TaiwanPresSPOX） March 13, 2020

不僅如此，許多台灣網友也灌爆聯合國婦女署的臉書貼文，在底下用英文表示「勿把台灣排除在外！」、「蔡英文在今年1月剛贏得連任」、「不要像WHO一樣舔中舔共」，就連駐紐約台北經濟文化辦事處也留言表示，聯合國獨缺台灣，是「21個國家」。

總統府發言人昨日以推特回擊聯合國婦女署。（圖擷自推特）

聯合國婦女署（UN Women）與國際國會聯盟（IPU）日前公布的全球女性參政圖表。（圖擷自IPU）

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