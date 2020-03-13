中市管制生煤自治條例部分無效 林佳龍盼市府盡速修正

交通部長林佳龍。（資料照）

2020-03-13 22:49:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院今晚正式宣告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，而該條例也是交通部長林佳龍在台中市長任內推動。林佳龍表示，2016年該自治條例在議會朝小野大時通過，當時雖然中央有不同意見，但卻未被宣告無效，市府更據以要求台中火力發電廠減煤、減汙、減排；然而，過去1年中央的空汙法修正，但地方的自治條例並未跟著做適法性調整，盼中市府儘速修正，讓台中在市長換人後，空氣能夠真的換新。

相較於雲林縣的「雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例」被宣告無效，台中市的自治條例2016年通過後，並未被行政院宣告無效，當時市府積極希望中央可以修法，將管制生煤的權力下放地方政府。林佳龍表示，他在市長任內，根據自治條例促成中火減排減汙、降低生煤用量、配合空汙季降載、興建室內貯煤倉，並敲定燃煤機組改為燃氣機組的能源轉型期程；而盧市府上任後，也曾用同一自治條例來要求中火改善。

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林佳龍說，身為台中市民，深刻瞭解台中市民期待空汙改善的心聲，因此，努力在能源轉型和空汙減量間求取平衡，與中央政府建立良好的溝通，一起改善空汙。這項自治條例是讓台電中火改善的策略和手段，盼別把中火和自治條例視為卸責或炒作的提款機。

林佳龍也說，過去1年來，中央的法規修正了，但地方的自治條例卻沒有跟著做適法性的調整，媒體報導說環保署曾經提醒台中市政府，但台中市政府並未修正，甚至擴權裁罰，最終導致這個自治條例與中央法令對撞。台中市長雖然已經換人，但還是真心希望空氣真的能夠換新，雖然自治條例部分條文被宣告無效，但仍期待台中市政府可以加油，針對被宣告無效的法條提出修正，負起責任，具體改善各項空汙的汙染源。

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