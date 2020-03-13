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首頁　>　政治

蔡宜芳遭民眾黨停權1年 理由不是不倫戀

台灣民眾黨今天對蔡宜芳祭出停止黨權1年處分。（資料照）

台灣民眾黨今天對蔡宜芳祭出停止黨權1年處分。（資料照）

2020-03-13 21:21:58

〔記者陳璟民／台北報導〕已婚的台灣民眾黨中央委員張益贍，跟未婚的同黨立法院黨團助理蔡宜芳不倫戀日前曝光。張益贍之前已被民眾黨開除，蔡宜芳今天則被停止處分黨權1年，但原因都不是不倫戀。

原綠黨桃園市議員王浩宇當天貼文爆料，在這次立委選舉，張益贍跟他討論合作拉下時代力量，還希望他幫忙當時民眾黨提名的台北市立委候選人蔡宜芳選舉，民眾黨11日以張益贍「未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略…」，開除其黨籍後，調查認定蔡宜芳「參與程度尚輕，但知情不報任其發展，亦屬傷害黨譽之違紀事項」，今天（13日）對她祭出停止黨權1年的處分；記者撥蔡宜芳手機未通，無從得知回應。

張蔡婚外情被週刊報導後，張益贍辭去台北市文化基金會副執行長職務，民眾黨先對他處以停權，後以未經授權與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略為由，開除黨職、黨籍，蔡宜芳先向民眾黨立院黨團請假，另受調查。

民眾黨今晚7點多發布聲明，民眾黨中央評議委員會晚上6點召開臨時會議，就前述張案中，討論蔡所涉情事，根據相關資料及蔡的書面、電話陳述，認定蔡宜芳參與程度輕，但知情不報，任其發展，也傷害黨譽，處分停權1年，期間不得選舉黨代表、擔任黨職。

相關新聞連結：
民眾黨開除張益贍黨籍 理由卻非婚外情！

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