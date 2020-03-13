陸上風電低頻擾民 雲林縣議會盼有法管制

陸上風電低頻擾民，雲林縣議會盼有法可管。（記者詹士弘攝）

2020-03-13 12:53:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕德國風電大廠達德集團將在雲林裝設陸上風力發電機，已通過環境影響評估，雲林縣副議長蘇俊豪今天表示，中央政府為節能減碳推行綠能，我們海線居民支持；但不要因而犠牲百姓的生活品質，變成三等公民，盼能訂定管制辦法，避免風電低頻噪音擾民。

蘇俊豪與縣議員許志豪、蔡孟真、 黃淑鈴等人接獲雲林沿海民眾陳情，指陸上風力發電機距離民宅太近，甚至些距離住家不到100公尺，低頻擾民；另還陳情反映風力發電電纜高壓電線鋪設未經沿線住戶同意，有高壓輻射致癌恐慌。

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蘇俊豪表示， 陸上風力發電機設置後，將產生低頻干擾有害人民健康、風葉轉動與風切聲帶來24小時噪音，還有高壓管線輻射，都是致癌高因素，設置地點如果距離民宅及學校太近，要百姓如何安居樂業？

蘇俊豪表示，二年前四湖鄉崙北村溪仔崙社區因被地面型太陽能板包圍造成感觀壓迫感，還有反射光害及輻射疑慮，當時縣府接受議員建議，訂定頒布「嚴重地層下陷不利農業經營區地面型太陽能設置行政審查原則」，規定村落集中區域方圓300公尺內，不得設置太陽能光電。

蘇俊豪強調，風力發電設置後會帶給鄰近社區居民低頻干擾，風切轟轟噪音，所以政府也應有管制辦法，希望比照德國規定，距離民宅1500公尺以上才能設置風力發電設施。他也建議，如申請設置地號方圓1500公尺內有個別住家戶，需經該住家戶出具同意切結書，始得申請設置設施。

另風力發電高壓電纜管線鋪設，盡量不要經過村莊，若必須經過村莊、部落，需有管線兩側住戶切結書同意，明載該住戶與業者願意共同負責20年內若因管線埋設、挖掘，廠商需無條件賠償相關一切損失；高壓線電纜管線鋪設若經過村莊，埋設深度應比照澎湖先例，埋設深度11公尺，以避免輻射致癌。

許志豪則認為，風力發電機距住宅區影響需經過專業評估，不一定要堅持距離1.5公里，但一定要有所規範。

陸上風電低頻擾民，雲林縣議會盼有法可管。（記者詹士弘攝）

新設的風力發電機，比現有的大一倍。（記者詹士弘攝）

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