武漢肺炎》紓困特別預算通過 時力：領取補助企業不得解僱員工

立法院會13日3讀通過中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，歲出計列新台幣600億元；時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）、陳椒華舉行記者會，強調後續會嚴格監督預算執行情形。（記者廖振輝攝）

2020-03-13 12:48:31

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院會今天上午三讀通過600億紓困特別預算，立院時代力量黨團總召邱顯智會後表示，時代力量堅持特別預算照顧企業也要照顧勞工一起度過難關，在特別預算的相關決議中也獲得朝野支持通過，未來領政府補助的企業，不得解僱勞工。

立法院會今處理行政院提出的600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，由於朝野均有共識，全案未經表決就順利三讀通過，並在初審及朝野協商時，朝野共同通過多項主決議。時力黨團會後召開記者會，邱顯智表示，時代力量堅持要照顧勞工也要照顧企業，經濟部支持時力主張，在「紓困振興辦法條文」第六條中將其納入。

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邱顯智表示，本次紓困振興要補助的產業除了服務業與製造業，還包含「其他」產業，時力也要求經濟部主動會同其他部會，儘速認定產業類別，不應該被動的等待其他主管機關認定，獲得經濟部正面回應。

邱顯智說，時力希望特別預算「政府錢花在刀口上」，不要再發生九二一大地震特別預算，理應送到災民手上的經費，最後卻是到了鄉長手上，拿去鄉長家蓋圍牆，最後鄉長被貪汙罪起訴，時力未來會強力監督特別預算的使用。

時力立委王婉諭表示，針對校園防疫部分，希望盡量不要有大排長龍量體溫的情況發生，已要求教育部針對熱顯像儀進行採購，教育部表示研議中，未來也會再針對教育能認真回覆何時能夠採購。

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