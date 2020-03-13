武漢肺炎》耿爽嗆美抹黑甩鍋 王丹： 習式「文革」重現

中國民運人士王丹在臉書表示，現在習式「文革」重現，中國外交部果然又是衝在第一線。（資料照，王丹提供）

2020-03-13 12:25:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國白宮國家安全顧問歐布萊恩批中國隱匿疫情，導致各國晚2個月才開始防疫，中國外交部發言人耿爽昨（12日）在例行記者會嗆美國抹黑甩鍋推責，對此，中國民運人士王丹今天在臉書表示，現在習式「文革」重現，中國外交部果然又是衝在第一線。

耿爽稱，希望美方個別官員在這個時候集中精力應對疫情、推進合作，而不是向中國甩鍋推責。詆毀中國政府和人民的抗疫努力，這種做法既不道德，也不負責任，而且對美國本國的疫情防控絲毫沒有幫助。

請繼續往下閱讀...

對此，王丹說，現在的中國外交部發言人，基本的選拔標準就是看反美是否堅定。外交部在中共建政以來的歷史上，從來都是「左」為主流，「文革」時代就曾經在各國煽動階級鬥爭。現在習式「文革」重現，中國外交部果然又是衝在第一線。

事實上，中國外交部早被外界嘲諷為「口炮部」，發言人耿爽被貼上「廢話典範」的標籤，長期以來不是「強烈譴責」、就是「堅決反對」國際干涉所謂中共內政，說詞千篇一律，有中國網友在海外網站發布自製的「耿爽模擬器」，只要輸入想譴責的國家、對象與事件，就可以模擬成耿爽在外交部記者會問答的形式樣板。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法