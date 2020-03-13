為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》耿爽嗆美抹黑甩鍋 王丹： 習式「文革」重現

中國民運人士王丹在臉書表示，現在習式「文革」重現，中國外交部果然又是衝在第一線。（資料照，王丹提供）

中國民運人士王丹在臉書表示，現在習式「文革」重現，中國外交部果然又是衝在第一線。（資料照，王丹提供）

2020-03-13 12:25:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國白宮國家安全顧問歐布萊恩批中國隱匿疫情，導致各國晚2個月才開始防疫，中國外交部發言人耿爽昨（12日）在例行記者會嗆美國抹黑甩鍋推責，對此，中國民運人士王丹今天在臉書表示，現在習式「文革」重現，中國外交部果然又是衝在第一線。

耿爽稱，希望美方個別官員在這個時候集中精力應對疫情、推進合作，而不是向中國甩鍋推責。詆毀中國政府和人民的抗疫努力，這種做法既不道德，也不負責任，而且對美國本國的疫情防控絲毫沒有幫助。

對此，王丹說，現在的中國外交部發言人，基本的選拔標準就是看反美是否堅定。外交部在中共建政以來的歷史上，從來都是「左」為主流，「文革」時代就曾經在各國煽動階級鬥爭。現在習式「文革」重現，中國外交部果然又是衝在第一線。

事實上，中國外交部早被外界嘲諷為「口炮部」，發言人耿爽被貼上「廢話典範」的標籤，長期以來不是「強烈譴責」、就是「堅決反對」國際干涉所謂中共內政，說詞千篇一律，有中國網友在海外網站發布自製的「耿爽模擬器」，只要輸入想譴責的國家、對象與事件，就可以模擬成耿爽在外交部記者會問答的形式樣板。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
耿爽不滿美國稱「武漢病毒」 我外交部酸：病毒從哪來？
2020-03-10 17:05

耿爽不滿美國稱「武漢病毒」 我外交部酸：病毒從哪來？
武漢肺炎》耿爽鬼扯關心台灣 美智庫副總裁：詭辯
2020-01-23 15:38

武漢肺炎》耿爽鬼扯關心台灣 美智庫副總裁：詭辯
A7學區宅再一發 頤昌豐岳擁好口碑

A7學區宅再一發 頤昌豐岳擁好口碑
大選後美國軍艦首度航經台海 耿爽氣炸回應了！
2020-01-17 18:30

大選後美國軍艦首度航經台海 耿爽氣炸回應了！
美將中國移出匯率操縱國 耿爽：本來就不是
2020-01-14 16:32

美將中國移出匯率操縱國 耿爽：本來就不是
悶壞了！市中心萬坪莊園遛小孩超讚

悶壞了！市中心萬坪莊園遛小孩超讚
美國務卿盼中對港履諾 耿爽怒嗆：外人沒有資格說三道四！
2020-01-08 23:24

美國務卿盼中對港履諾 耿爽怒嗆：外人沒有資格說三道四！
政治今日熱門
2020-03-12 19:37

英語也通！指揮中心外媒提問 超強手譯員被讚爆 影片

2020-03-13 06:03

不只唐鳳！台灣這群「醫師官員」統統被日網友讚爆

2020-03-12 21:01

武漢包機中方想塞人 學者推測：30「候補乘客」早在機場等

2020-03-12 22:35

稱憂鬱症病人「不知足」挨轟！吳宗憲現身小燈泡媽臉書反擊

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播