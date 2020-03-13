質詢惹火蕭敬騰經紀人 高虹安高唱「讓我為你唱情歌」

民眾黨立委高虹安。（記者廖振輝攝）

2020-03-13 11:50:05

〔記者陳昀／台北報導〕故宮博物院邀請歌手蕭敬騰拍攝宣傳影片推廣典藏文物，民眾黨立委高虹安卻發現點閱率僅1700，昨質詢故宮建議加強數位行銷，引發蕭敬騰經紀人不滿；高虹安今天受訪表示，這是誤會，強調自己也是蕭的歌迷，還現場高唱蕭敬騰的「讓我為你唱情歌」。

高虹安表示，不只五月天、林俊傑、蕭敬騰都是她的偶像，「大家可以考我，我現在就能唱給大家聽，並說明，她對數字比較敏感，認為蕭敬騰的影片點閱應該要是1700萬而不是1700，且其他知名人士幫故宮拍的點閱率也很低，故宮院長也同意她所說，承諾會加強數位行銷的改善。

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對於蕭敬騰經紀人不滿，高虹安說，第一時間就私訊關心，並就對方的意見溝通。被問到經紀人回應，高虹安說，已讀不回，但自己有留言、給電話，尊重對方感受，就先刪除粉專貼文。她笑說，該影片昨天幾個小時點閱率就破5000，也算另類行銷。

高虹安表示，蕭敬騰是公益拍攝、非常棒，但故宮行銷沒做好，反而讓美意背道而馳，應該補齊數位行銷，不要浪費肖的高人氣，這是故宮最需要改善的地方。結束聯訪後，高虹安也隨即唱了蕭敬騰的經典歌曲「讓我為你唱情歌」。

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