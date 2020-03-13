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補選後首次國民黨團大會 總召：主席掉到凡間

江啟臣上任國民黨黨主席後，今首度出席立法院國民黨團大會。（資料照）

江啟臣上任國民黨黨主席後，今首度出席立法院國民黨團大會。（資料照）

2020-03-13 11:22:07

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委江啟臣上任黨主席後，今首度出席立法院國民黨團大會，黨團總召林為洲會後受訪表示，以後黨中央跟黨團完全沒距離，「以前主席高高在上，現在主席掉到凡間」，今天也特別安排江啟臣坐在黨團書記長蔣萬安座位旁。

黨主席來開黨團大會尷尬嗎？林為洲表示，大家不會尷尬，反而是很有趣，這是第一次主席也是國會議員，大家還安排江啟臣、蔣萬安坐在一起，工作人員還忘了做名牌，臨時趕製「主席」的名牌，很有趣。

對於未來是否影響黨團自主，林為洲說，當然不會，以後黨中央跟黨團完全沒有距離，因為主席在哪裡、黨中央就在哪裡，「主席天天跟我們在一起」，這也是國民黨很重大的改變，過去主席往往高高在上，像在天上神格的人，現在主席掉到凡間，都是人、都是國會議員。

被問到現在怎麼稱呼江啟臣？林為洲笑說：「當然是『主席你過來！』開玩笑的啦，當然還是稱呼啟臣，比較少叫主席」，但他說，這是好事情，國民黨要接地氣、先從主席開始，江啟臣就是立委，就是要做選民服務，難道因為當了主席就不用做立委的選服嗎？不會的。

林為洲表示，江啟臣今天也提第1個提案，希望大家幫忙連署，就是18歲公民權年齡下修，並將參政權一併下修到20歲，「新的主席、年輕的主席，就提出年輕人的提案」，所以大家都響應連署，版本很快會出來。

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