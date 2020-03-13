武漢肺炎》要抗疫還要有效反制共軍攻擊 化學兵換裝多款新式裝備

軍友社理事長李棟樑昨到陸軍6軍團33化學兵群敬軍慰問。（記者羅添斌攝）

2020-03-13 11:08:53

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍化學兵部隊連續執行疫情消毒偵檢任務，成效備受國人肯定，軍方官員今天表示，因應台海情勢變化丶共軍軍事威脅及重大疫情防護需要，化學兵部隊近年陸續換裝多款國造新式裝備，包括「99式核生化偵檢車」、「MD-105重型消除車」及「化安100人員除污車」等重型設備，可以有效執行國土防衛的核生化防護作戰以及反恐應急戰備等挑戰。

官員指出，軍方下一步將研製具有核生化防護功能的雲豹甲車，以及搭配無人機使用的更遠距操控的偵檢器，讓化學兵部隊在執行任務時，更具機動與靈活性，同時保障化學兵的安全。

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官員表示，由中科院研製的「99式核生化偵檢車」，艙間配置正壓防護系統，提供280Pa上下的氣壓環境，有效全面阻隔外來的有毒物質入侵，車內人員可利用新式化學遠距遙測偵檢器，對5公里範圍內的8種化學戰劑丶58種毒化物進行監測作業。根據偵檢（測）作業結果，逐一投放標示器，標示污染區範圍，提供各部隊污染迴避、後續消除作業之依據。

此外，「MD-105重型消除車」全車具備抗紅外線塗裝，可載重3500公升水量（2000公升藥箱、1000公升水箱及500公升混合槽），針對輻射落塵、生物病原體、化學毒化物等有害物質進行大面積消除。官員說，車內鍋爐系統，可結合車邊沐浴或緊急沖淋洗眼器，對執行人員進行除污作業，為災後復原提供衛生及安全的作業環境。

軍方表示，針對污染區域人員消除，透過開設獨立作業站的方式，會先以新型的手持式化學戰劑偵檢器實施偵檢，這款新型偵檢器可偵檢現行已知7種化學戰劑及25種毒化物，完成污染登記表後，再引導人員前往「化安100人員除污車」。該車沐浴系統，可針對不同污染物質來調配消除藥劑及劑量，最大可容納9人同時作業，並設有污水回收設備。

中華民國軍人之友社理事長李棟樑昨日前往陸軍第6軍團33化學兵群敬軍慰問，代表社會各界向化學兵在防疫工作上的努力與貢獻，表達感謝之意，並允諾提供第一線防疫物資。李理事長表示，近期持續關注疫情發展，看見國軍官兵站在防疫第一線，認真執行武漢台商返台班機消毒、「寶瓶星號」下船者接駁車輛消毒，以及「鑽石公主號」旅客包機返台等消毒任務，夜以繼日為國家安全付出，期望透過軍友社的力量，提供官兵更多資源。

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由中科院研製的99式核生化偵檢車。（圖：取自中科院網站）

中科院研製的手臂式重型消除車。（圖：取自中科院網站）

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