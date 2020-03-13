武漢肺炎》中國想從主角變導演！ 施文儀揭疫情內幕

2020-03-13 01:01:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎疫情真有起色？官方近期公布的數據顯示，連湖北省境內的新增確診數都只剩下個位數，前行政院衛生署疾病管制局副局長施文儀以鑽石公主號為縮影，認為中國死亡3000多例，總確診數應有30萬多例，但中國在統計上「抓重放輕」，想要從武漢肺炎的主角變成導演。

根據《自由亞洲電台》報導，施文儀費時2個月觀察中國的疫情數字變動，發現在習近平前去武漢視察之前，當地3月7日、3月8日的新增確診數掉到44例與40例，每天幾乎都用「減半」的速度遞減，9日剩下17例、10日只有13例，到了3月11日已經降到剩下個位數。

施文儀表示，中國還能讓世界衛生組織（WHO）幫忙背書，就算大家不信任世衛，但世衛還是世衛，自從習近平2月3日稱防疫影響國家經濟以來，中國的新增確診病例數一直存在「政策引導」，當局透過「抓重放輕」來「減災」，把輕症病患當成感冒，只關注重症病患。

中國從主角變導演 施文儀：應有30多萬例確診

施文儀說，中國目前的防疫焦點逐漸從國內轉移到「境外移入」，想要從武漢肺炎的主角變導演，甚至「挾天子以自重」，這個「天子」就是世界衛生組織秘書長譚德塞，中國自居「全球防疫最有經驗者」，顯露出的態度就好像「我中國還怕你們傳過來」。

施文儀認為，以鑽石公主號為例，船上696例確診，死亡6例，可以此假定無論症狀輕重，1個死亡數背後代表有100個感染者，雖然中國有許多漏報的死亡病例數，但是他們國內有3000多個死亡數，後面應該有30多萬人確診，外界卻看不到這樣的數據。

施文儀推測，此次的武漢肺炎疫情到7月會出現一定程度的下降趨勢，「以台灣SARS的標準是，如果有最後1個病人出院，再加2倍的潛伏期，我們才會說疫情結束」，而中國接下來用什麼標準來應對疫情，都會牽動到全球局勢。

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