武漢肺炎》泰國明起到9/30暫停台灣等19國落地簽

泰國防範武漢肺炎疫情擴散，13日起暫停19個國家和地區的落地簽，包括台灣在內。（法新社資料照）

2020-03-12 22:21:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐泰國代表處今天表示，晚間接獲泰方告知，暫停包括台灣在內等19個國家和地區的落地簽措施，將自明（13）日開始實行，一直到9月30日。

泰國政府為防範武漢肺炎（COVID-19）疫情擴散，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）11日主持會議後宣布，將暫停19個國家和地區的落地簽證措施，同時取消韓國、香港和義大利的免簽待遇。

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我駐泰國代表處今晚公告指出，代表處今（12）天晚間接獲泰方口頭告知，泰國將自明（13）天起暫停包括台灣等19個國家和地區的落地簽待遇。

駐泰代表處提醒赴泰旅客注意這項消息，同時強調一切變更仍以泰國貿易經濟辦事處（台北）的正式公告為準。

泰國一併取消落地簽的19個國家及地區包括保加利亞、不丹、中國、台灣、塞普勒斯、衣索比亞、斐濟、喬治亞、印度、哈薩克、馬爾他、墨西哥、諾魯、巴布亞紐新幾內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏茲別克和萬那杜。

泰國內政部長阿努彭（Anupong Paochinda）今天在記者會中表示，這項新規定將會從明天開始生效一直到9月30日，這些國家和地區的民眾赴泰必須要向該國的大使館申請簽證。

外交部昨對此表示，泰國政府基於防疫考量中止落地簽證待遇，我方對此表示理解與尊重。

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