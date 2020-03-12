為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》泰國明起到9/30暫停台灣等19國落地簽

泰國防範武漢肺炎疫情擴散，13日起暫停19個國家和地區的落地簽，包括台灣在內。（法新社資料照）

泰國防範武漢肺炎疫情擴散，13日起暫停19個國家和地區的落地簽，包括台灣在內。（法新社資料照）

2020-03-12 22:21:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐泰國代表處今天表示，晚間接獲泰方告知，暫停包括台灣在內等19個國家和地區的落地簽措施，將自明（13）日開始實行，一直到9月30日。

泰國政府為防範武漢肺炎（COVID-19）疫情擴散，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）11日主持會議後宣布，將暫停19個國家和地區的落地簽證措施，同時取消韓國、香港和義大利的免簽待遇。

我駐泰國代表處今晚公告指出，代表處今（12）天晚間接獲泰方口頭告知，泰國將自明（13）天起暫停包括台灣等19個國家和地區的落地簽待遇。

駐泰代表處提醒赴泰旅客注意這項消息，同時強調一切變更仍以泰國貿易經濟辦事處（台北）的正式公告為準。

泰國一併取消落地簽的19個國家及地區包括保加利亞、不丹、中國、台灣、塞普勒斯、衣索比亞、斐濟、喬治亞、印度、哈薩克、馬爾他、墨西哥、諾魯、巴布亞紐新幾內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏茲別克和萬那杜。

泰國內政部長阿努彭（Anupong Paochinda）今天在記者會中表示，這項新規定將會從明天開始生效一直到9月30日，這些國家和地區的民眾赴泰必須要向該國的大使館申請簽證。

外交部昨對此表示，泰國政府基於防疫考量中止落地簽證待遇，我方對此表示理解與尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
傳泰國取消台灣等19地落地簽 泰國經貿辦事處：尚未收到公告
2020-03-11 17:17

傳泰國取消台灣等19地落地簽 泰國經貿辦事處：尚未收到公告
泰國武漢肺炎疫情延燒 曼谷市府取消潑水節活動
2020-03-10 18:30

泰國武漢肺炎疫情延燒 曼谷市府取消潑水節活動
楊梅休閒機能足 塑造親子樂活環境

楊梅休閒機能足 塑造親子樂活環境
武漢肺炎》慘！泰國2月入境旅客量劇減逾44％
2020-03-09 17:10

武漢肺炎》慘！泰國2月入境旅客量劇減逾44％
武漢肺炎》台人在泰國健身房被驅趕報警！ 駐處協助提供律師名單
2020-03-09 13:36

武漢肺炎》台人在泰國健身房被驅趕報警！ 駐處協助提供律師名單
武漢肺炎》泰國5000名「小鬼」欲從南韓返回 引疫情恐慌
2020-03-05 15:25

武漢肺炎》泰國5000名「小鬼」欲從南韓返回 引疫情恐慌
武漢肺炎》泰國衛生部最新公告：台灣旅客若無症狀不必隔離
2020-03-04 16:19

武漢肺炎》泰國衛生部最新公告：台灣旅客若無症狀不必隔離
政治今日熱門
2020-03-12 17:06

環衛立委吳斯懷索取軍機 國防部證實

2020-03-12 19:37

英語也通！指揮中心外媒提問 超強手譯員被讚爆 影片

2020-03-12 18:48

TAIPEI Act完成國會程序 待川普簽署後生效

2020-03-12 18:03

武漢肺炎》總統召開國安高層會議 5大指示降低疫情衝擊經濟

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播