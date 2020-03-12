習近平視察武漢宣傳抗疫 陸委會籲北京重視民意、政策公開

中國國家主席習近平10日首度赴武漢視察疫情。（法新社）

2020-03-12 19:48:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平10日首度赴武漢視察，外媒分析，習近平到武漢實際上是宣佈抗疫的初步勝利，為了給自己指揮抗疫加分，同時消除人們對疫情爆發時政府反應不夠及時所提出的批評，穩定中共的統治威權。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在今天例行記者會上表示，中共正透過「大外宣」，向內外部宣告其防疫措施有效，繼而以中國抗疫的模式，來引領全球。

邱垂正說，國際社會都已關注中共領導人赴湖北武漢考察的時機，以及他發出來的信號，中國民眾也希望他能夠更早去探望關切疫情嚴峻的地區。中共方面此時正透過「大外宣」，向內外部宣告其防疫措施有效，疫情得到控制，經濟社會秩序逐步恢復正 ，繼而以中國抗疫的模式，來引領全球。

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邱垂正指出，國際社會均認為中共當局是在消滅全球及其內部對疫情起源與隱匿疫情的記憶，以避免對其體制改革的呼聲再起，但我們更關切對岸的疫情發展，對中國政治、經濟、社會層面的影響以及中共後續對台的作為。

邱垂正表示，我們呼籲北京當局應重視民意反應、政策公開、言論自由以及公民社會的重要性，並反思內部治理制度的問題，有助於改善缺失，促進社會的進步，並推動兩岸良性互動。

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