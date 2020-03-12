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首頁　>　政治

中媒控台灣趁疫情網攻 陸委會回嗆：沒有事實根據

中共官媒「環球網」今天指控台灣趁武漢肺炎疫情，對中國發起大規模網路攻擊竊密行動，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在今天在例行記者會強調，「我們無法回答沒有事實根據的問題」。（資料照）

中共官媒「環球網」今天指控台灣趁武漢肺炎疫情，對中國發起大規模網路攻擊竊密行動，對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在今天在例行記者會強調，「我們無法回答沒有事實根據的問題」。（資料照）

2020-03-12 18:52:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國網軍對我製造疫情假消息，刑事局近期接連受理數起境外假消息，從留言使用簡體字、習慣用語等特徵，均為中國網軍及有心人士試圖影響我國國家安全及防疫工作所為。不過，中共官媒「環球網」今天卻指控，台灣趁武漢肺炎疫情，對中國發起大規模網路攻擊竊密行動。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正在今天例行記者會被問到此一問題時強調，「我們無法回答沒有事實根據的問題」。

刑事局光2月29日就接獲18件假疫情訊息案件，包括「李前總統因武漢肺炎逝世」、「臺南市各醫院送驗呈陽性1843例」、「台中、屏東現在根本是人間煉獄」，刑事局證實這些假訊息幾乎全來自境外，企圖擾亂台灣民心士氣及製造恐慌。

刑事局偵近日又接獲有網友於臉書、推特分別散布「一車車的屍體運過來…」、「台北現在是77死重症629」等假疫情訊息。

「環球網」報導稱，3月11日上午，據某「網路安全權威人士」透露消息，疫情發生以來，大量來自台灣的釣魚郵件偽裝成「新冠肺炎防控內部參考手冊」、「中疾控傳防發檔」等主題，誘使目標人員點閱打開，藉此對大陸發起大規模網路攻擊竊密行動。種種跡象表明，這些網路攻擊郵件的源頭正是「台灣某些特種部門」。

報導稱，「這些借助疫情熱點詞製作的釣魚郵件，目標是對大陸發起大規模網路攻擊竊密行動，攻擊範圍涵蓋黨政機關、醫療衛生系統、科研機構和大專院校、商業機構等領域。一旦使用者打開這些文檔，被攻擊的電腦將被引向竊密伺服器，相關資料隨之將被竊取。」

相關新聞連結：
武漢肺炎》翻白眼！中國官媒控台灣：趁疫情對中大規模網攻

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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