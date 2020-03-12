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南投縣仁愛鄉長涉案遭收押 縣府觀光處長王源鍾代理

南投縣仁愛鄉長涉案遭收押，將由縣府觀光處長王源鍾（見圖）代理鄉長。（記者張協昇攝）

南投縣仁愛鄉長涉案遭收押，將由縣府觀光處長王源鍾（見圖）代理鄉長。（記者張協昇攝）

2020-03-12 12:18:43

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣仁愛鄉長吳文忠涉及工程弊案遭收押，南投縣長林明溱今（12日）上午表示，由於仁愛鄉擁有合歡山及清境等豐富觀光資源，尤其縣府目前正在積極推動合歡山暗空園為國際級觀光遊憩景點，將派任對觀光有專才的縣府觀光處長王源鍾代理鄉長職務，觀光處長一職則由觀光局國民旅遊組簡任祕書前陳志賢接任。

林明溱表示，仁愛鄉長吳文忠涉及工程弊案遭收押，令人遺憾，依規定須由縣府派員代理，考量仁愛鄉仍有許多觀光建設需要推動，所以將請對觀光建設相當有經驗的縣府觀光處長王源鍾代理，希望借其長才，加速推動合歡山暗空公園等觀光建設，達到適才適所目的，並請現任觀光局簡任祕書陳志賢接任觀光處長一職。

王源鍾表示，未來代理鄉長將把照顧仁愛鄉民列為第一要務，仁愛鄉觀光資源豐富，清境農場、武界、霧社、曲冰遺址等祕境、賞梅及三酸產業都已經打下良好基礎，未來還有地方創生、國際暗空公園建設，希望未來仁愛鄉的旅遊發展，能提升到另一個境界。

而鑑於仁愛鄉有多任鄉長涉及工程弊案，王源鍾表示，工程若有急迫性，如不發包施作，補助款會被收回，甚至危及人民生命財產安全，還是得發包，其他原則上則暫緩，畢竟他只是代理，必須考慮政策延續性。

據了解，王源鍾長年擔任南投縣觀光處長，因對觀光業務嫻熟，退休後又被林明溱以政務官回聘觀光處長；至於即將接任觀光處長的陳志賢，則擔任過日月潭國家風景區管理處副處長及彭湖國家風景區管理處處長。

南投縣仁愛鄉擁有清境等豐富觀光資源，縣長林明溱希望借重觀光處長王源鍾長才，在代理鄉長職務時加速推動各項觀光建設。（檔案照，記者張協昇攝）

南投縣仁愛鄉擁有清境等豐富觀光資源，縣長林明溱希望借重觀光處長王源鍾長才，在代理鄉長職務時加速推動各項觀光建設。（檔案照，記者張協昇攝）

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