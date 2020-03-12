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武漢肺炎》花縣府辦公實施單一出入口管制

花蓮縣政府實施出入口管制，縣府職員及洽公民眾進入縣府皆需量測體溫。（記者王峻祺攝）

花蓮縣政府實施出入口管制，縣府職員及洽公民眾進入縣府皆需量測體溫。（記者王峻祺攝）

2020-03-12 11:23:45

［記者王峻祺／花蓮報導］因應武漢肺炎疫情，花蓮縣政府提升防疫層級，落實辦公廳舍防護，府內3棟大樓即起實施單一出入口門禁管制，關閉側門及後門出入口，洽公民眾一律須從正門進出；另也備妥6處分區辦公地點，視疫情狀況啟動，隨時可開放進駐。

花蓮縣府防疫緊急應變工作小組，由秘書長顏新章擔任召集人，已召開會議訂定「花蓮縣政府及所屬機關因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施」。目前實施辦公廳舍出入口門禁管制。

花蓮縣政府表示，為防堵武漢肺炎，避免疫情擴散，府內3棟大樓實施單一出入口門禁管制，關閉側門及後門出入口，洽公民眾及職員僅能從縣府大樓、觀光處及原民處等正門進出；府外環保局、教育處等局處則已行文比照。

縣府指出，除實施出入口管制，縣府職員及洽公民眾進入縣府皆需量測體溫，若有發燒（額溫高於37.5度以上）者，將勸導就醫或自行回家休息。如疫情升溫，必要時就會啟動分區或居家辦公，確保縣府各機關單位核心業務運作順暢。

花蓮縣府分區辦公地點，依順序為第一會議室、第二會議室、社福館大禮堂、社福館6樓會議室、原住民文化館及位在吉安鄉的水資源回收中心等6處，啟動後，將由各科室派1至2人移動至指定辦公地點；若有超過一半職員實施居家隔離，則會同步實施遠端辦公。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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花蓮縣政府關閉辦公大樓側門及後門出入口，洽公民眾一律須從正門進出。（記者王峻祺攝）

花蓮縣政府關閉辦公大樓側門及後門出入口，洽公民眾一律須從正門進出。（記者王峻祺攝）

因應武漢肺炎疫情，花蓮縣政府提升防疫層級，落實辦公廳舍防護，府內3棟大樓即起實施單一出入口門禁管制。（記者王峻祺攝）

因應武漢肺炎疫情，花蓮縣政府提升防疫層級，落實辦公廳舍防護，府內3棟大樓即起實施單一出入口門禁管制。（記者王峻祺攝）

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