311地震9週年 日駐台代表寫書法、摺紙鶴謝台灣

東日本大地震9週年，日本駐台代表泉裕泰以親筆書法和手摺紙鶴，代表日本再次向台灣表達謝意。（日台交協提供）

2020-03-11 21:20:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕東日本大地震今逢9週年，蔡總統上午以日文推特追思，日本駐台代表泉裕泰看到蔡總統推特後相當感動，親自以毛筆字和手摺紙鶴再次表達謝意，盼「日台一起加油！」

東日本大地震9週年，日本台灣交流協會今透過官方臉書，發出紀念圖文，並以日文和中文雙語向台灣再次表達感謝。日台交協說，台灣溫暖的援助，「我們畢生難忘」。

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日台交協今天下午也與台灣日本人會舉辦「311東日本大震災九週年追悼感恩會」，因應疫情此次追悼會規模縮小、也未對外公開，台灣日本關係協會會長邱義仁出席致意。

泉裕泰致詞時說，東北地區已持續穩健邁向復興的步伐，克服風暴的東北不但已變得更堅強，甚至還更具有魅力。例如岩手、宮城、福島等三個縣的製酒公司共計有110家，許多在地震時雖然遭受損害，但沒有一家關閉，至今仍持續釀製日本清酒。

泉裕泰也提到，去年訪問東北六縣的外國觀光客比地震前增加約3倍，「訪客中最多的就是台灣人」。對於台灣朋友們至今仍然如此喜愛東北，泉裕泰表示他倍感欣喜與感動。

明年即將迎向311東日本大地震的十周年，泉裕泰說，為了再次向台灣朋友表達感謝、展現元氣東北的魅力，明年將會成為更加深化日台友誼的一年。

談及武漢肺炎疫情，泉裕泰則說，即使度過了東日本大地震、核能事故、以及滑雪遊客大減的暖冬，東北仍不敵新型冠狀病毒蔓延，導致觀光客減少。對於全世界正面臨新型冠狀病毒挑戰，台灣各項防疫措施，「我要表示由衷敬佩」。

泉裕泰說，地震災區也還在困難當中繼續努力，秉持著「沒有等不到黎明的夜晚」之信念，希望日本與台灣以及全世界，能夠共同攜手繼續努力，一起度過這個難關。

蔡總統今天上午在推特發文，為日本當年的罹難者追思默禱。蔡總統說，每當遇到災難，台灣和日本總是相互依靠超越逆境，現在也一起對抗疫情。

泉裕泰今天看到蔡總統推特後十分感動，便自己手折紙鶴，再以書法字撰寫感言給台灣朋友，表達謝意，盼「日台一起加油！」

東日本大地震9週年，日台交協今下午與台灣日本人會舉辦「311東日本大震災九週年追悼感恩會」。（日台交協提供）

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