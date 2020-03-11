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武漢肺炎》政治放兩邊！江啟臣：及早因應接回海外僑胞

國民黨主席、立委江啟臣（見圖）今在臉書發文，呼籲「政治不要阻礙返鄉之路」，疫情擴散無國界，侵襲不會分黨派，要求「防疫擺中間，政治放兩邊」，接回海外僑胞。（記者塗建榮攝）

國民黨主席、立委江啟臣（見圖）今在臉書發文，呼籲「政治不要阻礙返鄉之路」，疫情擴散無國界，侵襲不會分黨派，要求「防疫擺中間，政治放兩邊」，接回海外僑胞。（記者塗建榮攝）

2020-03-11 18:42:55

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席、立委江啟臣今天針對防疫問題，在臉書貼文，要求「防疫擺中間，政治放兩邊」，接回海外僑胞！

江啟臣表示，現在武漢肺炎已進入全球大流行的階段，各國都在想方設法全力防疫及照顧國民與僑民，台灣在國際上的地位特殊，疫情擴散無國界，侵襲不會分黨派，別讓政治成為疫情的破口，呼籲「政治不要阻礙返鄉之路」。

江啟臣說，樂見武漢專機成行，將國人從疫區接返，但仍有許多僑民身在海外其他國家，亟待政府接返，現在政府不論基於人道考量、或是政府對國民的保護責任，必須加快腳步規畫提升國內檢疫量能，設法將僑民接回，也特別是當大量僑民接返後，都必須進行檢疫隔離，籲請政府儘早做好準備，及早因應，只要國人同胞有需要，能夠盡快給予協助。

他強調，現在有「橫濱模式」、「武漢模式」，未來不論是什麼模式，只要是對等互惠、能夠有效防治疫情、確保國人生命健康與有效防疫的模式，大家都應給予支持，面對疫情，呼籲各界「防疫擺中間，政治放兩邊」。

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