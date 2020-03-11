被爆不倫戀 張益贍火速請辭文基會副執行長並遭開除黨籍

台北市文化基金會副執行長張益贍爆不倫戀、上班按摩，不少台北市議員質疑張坐領高薪、浪費公帑，紛紛求張益贍請辭。張下午透過北市府幕僚向媒體聲明，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉，希冀各界關心人士給予他處理個人問題的時間與空間，並於今日辦理程序，辭去文基會副執行長一職。（資料照）

2020-03-11 17:35:14

〔記者郭安家、陳璟民／台北報導〕台北市文化基金會副執行長張益贍爆不倫戀、上班按摩，不少台北市議員質疑張坐領高薪、浪費公帑，紛紛求張益贍請辭。張下午透過北市府幕僚向媒體聲明，因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉，希冀各界關心人士給予他處理個人問題的時間與空間，並於今日辦理程序，辭去文基會副執行長一職。

已婚的台灣民眾黨中央委員張益贍，與未婚的同黨立法院黨團助理蔡宜芳爆發婚外情，重創民眾黨形象，張今早被處停權，傍晚被開除黨籍，

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張益贍爆出上班時間僅2小時還去按摩，今天不少議員也向台北市政府索取張益贍出勤及打卡紀錄，其中議員簡舒培表示，側面聽到張益贍1個月到文基會辦公室2天，竟還可以1年調派文基會1億多元預算，但北市府跟民眾黨並未對此工作紀律作批評，如果張真的1個月只進辦公室2天，那真是尸位素餐，不適任。

稍早台北市議會國民黨團書記長應曉薇表示，張益贍擔任台北市政府重要基金會之職務，更領有高薪，未善盡職守，等同浪費公帑，文基會應公佈張出勤狀況於大眾，張應立即離開職務。

記者下午也去電文基會詢問是否要公開張益贍出勤紀錄，文基會回應會做內部調查，並公布調查結果，但目前未討論要公開其所有出勤紀錄；未料，稍早張益贍就透過北市府發出請辭聲明。

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