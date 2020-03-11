中常委要求挺韓 江啟臣：將與韓國瑜會面了解如何協助

國民黨主席江啟臣（前排右二）近日將安排與高雄市長韓國瑜（前排左二）會面，他說，是要了解韓國瑜需要黨部提供哪些協助，具體結果下週三會在中常會說明。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2020-03-11 17:42:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午召開中常委改選後的首次中常會，部分新任中常委在第一天開會就連署提案建請黨中央規劃「行動中常會」，全黨「挺韓」，守護高雄市政權！黨主席江啟臣回應，近日將安排與高雄市長韓國瑜會面，了解韓國瑜需要黨部提供哪些協助，具體結果待下週三中常會說明。

據指出，對於部分中常委主張到高雄市召開「行動中常會」，有其他中常委認為，目前正值疫情期間，必須考量防疫因素，因此對於未來要如何挺韓，包括黨中央與黨團如何支援，以及是否到高雄市召開「行動中常會」，安排中常委、中央委員一起南下，目前都還沒有確定。

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提案的國民黨中常委童惠珍表示，各地基層黨員及民眾都認為應由黨中央表達對高雄市長韓國瑜的支持，因此這個連署提案的動機很簡單，就是國民黨既然要成為大家心中重新出發的政黨，就要從行動力開始，落實過去與基層黨代表、黨員溝通的管道，實施「行動中常會」以及各縣市黨代表座談會。

她強調，基層都在反應，沒有聽到黨中央如何幫助韓國瑜，因此希望黨中央能協調不分區立委到高雄市，成立議員與立委聯合服務處，至於要如何落實幫助韓國瑜，還要經由中常委討論以及黨主席江啟臣裁示後，再與韓國瑜方面協調出一個最好的方式。

另一位中常委游顥也認為，國民黨當前的第一要務就是全黨團結一心，共同抵擋「罷韓」運動，搶救高雄市政權，黨中央應該規劃具體辦法搶救高雄市長韓國瑜。

游顥表示，韓國瑜打過總統大選一役，又是國民黨的重要從政同志，黨內應團結搶救韓國瑜、守護高雄市，但現在包括高雄市黨部、黨籍議員並沒有再救韓，更別提基層里長，他主張其他縣市的人都應該到高雄市助講，提高聲量，讓外界知道國民黨在高雄市是團結的。

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