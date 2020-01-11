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宣布當選前就被「爆雷」！賴品妤崩潰闢謠再辣露腿根

賴品妤在自行宣布當選前就有消息傳出她宣布當選，還有支持民眾「提早放鞭炮」，讓她只能在臉書上崩潰地發文「闢謠」，而宣布當選後，她也在臉書上PO出成為立法委員的自介，並附上Cosplay辣照。（圖擷自賴品妤臉書）

賴品妤在自行宣布當選前就有消息傳出她宣布當選，還有支持民眾「提早放鞭炮」，讓她只能在臉書上崩潰地發文「闢謠」，而宣布當選後，她也在臉書上PO出成為立法委員的自介，並附上Cosplay辣照。（圖擷自賴品妤臉書）

2020-01-12 00:52:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市第12選區立委候選人賴品妤在第10屆立委選舉中險勝國民黨立委候選人李永萍，不過在她鬆口前就有消息傳出她即將宣布當選，還有支持民眾「提早放鞭炮」，讓她只能在臉書上崩潰地發文「闢謠」，而正式宣布當選後，她也在臉書上PO出成為立法委員的自介，並附上Cosplay辣照。

賴品妤在這次立委選舉中獲得84393票，險勝國民黨立委候選人李永萍的81613票，不過在她自行宣布當選前，就有競選總部「爆雷」，導致宣布當選的消息流出，讓她急忙在臉書上連發動態「我還沒當選啦！大家等我一下」、「我真的還沒當選！總部外的鄉親不要一直瘋狂放鞭炮啦！」。

最後她在7點55分自行宣布當選，也在臉書上PO出自介「各位朋友大家好，我是新北市第十二選區立法委員賴品妤，未來四年請多指教」，並附上在汐止拱北殿拍的Cosplay照片，照片中她扮成「火星仙子」，白皙腿根直接露出，相當火辣。

許多網友看了笑翻了，紛紛留言表示「上任第一時間就被爆雷，工作人員表示計劃通」、「自行宣布當選也算是一種爆雷行為」、「第一次被爆雷齁、「\爆雷委員/\爆雷委員/\爆雷委員/」、「換你被爆雷了」。

賴品妤臉書全文

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