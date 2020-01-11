民進黨國會席次再過半 卓榮泰：感謝人民再給機會

民進黨主席卓榮泰晚間召開國際記者會，代表民進黨再次感謝所有台灣人民，再給一次機會，讓民進黨在經歷去年大敗後，再次站穩腳步，國會席次再次過半，也代表了人民對民進黨國會表現的肯定。（記者簡榮豐攝）

2020-01-11 23:34:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨達到2020總統連任、國會過半目標。民進黨主席卓榮泰今晚召開國際記者會，代表民進黨再次感謝所有台灣人民，再給民進黨一次機會，讓民進黨在經歷去年大敗後，再次站穩腳步，國會席次再次過半，也代表了人民對民進黨國會表現的肯定。

卓榮泰首先向支持蔡英文總統順利當選的國人表達我由衷的感謝。她表示，蔡英文總統連任成功，台灣人民已經用選票向全世界傳遞出三個重要的訊息。第一， 我們明確拒絕習近平主席所稱的一國兩制台灣方案，向中國說不。第二， 台灣人民捍衛民主制度、保衛國家安全的意志堅定。第三， 我們的總統展現強大的領導力，與台灣人民站在一起，守住亞洲民主前線。我們要特別替香港朋友加油，民主的道路，台灣與你們同行。

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卓榮泰表示，站在世界民主發展來看待台灣此次選舉。當世界的民主面臨嚴峻挑戰、當中國威權擴張滲透世界各國、當境外假訊息排山倒海而來，民進黨必須與台灣人民在這次的選舉過程中，力抗中國共產黨與國內親中勢力的步步進逼，過程十分艱辛，未來挑戰將更多。

卓榮泰說，蔡英文總統順利連任，我們除了要感謝台灣人民做我們強而有力的後盾外，也要感謝許多國內外的夥伴、友人對台灣的支持，為台灣發聲。雖然中國在三年內斷了我們七個邦交國，但在外交的防禦上，我們絕對不會放棄持續與世界各國交往，持續與世界組織合作，持續為國際社會貢獻，也誠懇希望國際社會能給予台灣支持，這對台灣將十分重要。此次選舉，觀選團及媒體來得非常多，我們要感謝您們的參與，讓世界看見台灣人民的這次勝利。

卓榮泰表示，當然，蔡英文總統的連任，也代表了台灣人民肯定我們的改革路線、年金、稅改、婚姻平權、勞動權益、社會福利等重要的進步路線，台灣社會的進步，將在這些基礎上，持續邁進，特別感謝林全院長、賴清德院長、蘇貞昌院長所帶領的行政團隊，以及蘇嘉全院長和柯建銘總召所帶領的立法院黨團，以及中央黨部全體幹部和各縣市黨公職人員，大家齊心協力，才有我們今天的成果。

他接著感謝民進黨第九屆立委結束傑出的表現，國會席次再次過半，也代表了人民對民進黨國會表現的肯定。

卓榮泰說，這次區域立委與不分區的提名，民進黨提了一個年輕、多元的名單，讓台灣人民重新對民進黨拾起信任。民進黨將不辜負人民託付，持續栽培年輕人，傳承民主的精神。

卓榮泰說，2016年，台灣人民讓民進黨全面執政，國會第一次政黨輪替，我們珍惜這個四年的機會，這場選戰，過程中充滿教訓民進黨的聲音，「這樣的聲音我們也都聽到了，我們感謝台灣人民再次給民進黨一個全面執政的機會。未來四年，我們只有更努力，守護我們共同的家，讓我們每一個孩子在一個自由民主的環境裡，不受威脅」。

最後，他要代表民主進步黨，再次感謝所有台灣人民再給民進黨一次機會，讓民進黨在經歷去年大敗後，再次站穩腳步。身為黨主席，他完全了解，今天民進黨的勝利，並非代表著大家對民主進步黨完全的信賴，而僅是願意再給他們一次機會而已。

卓榮泰說，大家期盼再度完全執政的民進黨，在未來四年，要更能貼近社會的各個階層民眾的想法，更能持續讓勇敢堅定的走在壯大台灣的改革之路。他強調，「水低為海、人低無我」，民進黨絕對不會驕傲，也絕對不會輕忽各位的期待，更會更戰戰兢兢，迎接未來的四年。

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