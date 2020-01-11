蘇貞昌施政獲肯定 選後可望留任

總統與立委大選揭曉，民進黨總統與國會選舉雙贏，行政院將在2月1日前依照憲政慣例提出內閣總辭，不過，據悉，施政獲肯定的蘇貞昌協助蔡英文順利連任、民進黨國會席次過半有功，選後可望留任。

2020-01-11 23:58:00

〔記者李欣芳／台北報導〕總統與立委大選揭曉，民進黨總統與國會選舉雙贏，選後新國會產生，行政院將在2月1日前依照憲政慣例提出內閣總辭，不過，據悉，施政獲肯定的蘇貞昌協助蔡英文順利連任、民進黨國會席次過半有功，選後可望留任，蘇貞昌今晚表示，選舉是一時，團結台灣、迎向新時代的工作不會停止，今天之後，我們繼續團結為國家打拚，讓台灣更美麗。

行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）表示，今晚人民就以選票回應政府，也因為持續獲得人民支持，未來的行政團隊也會更加認真，不負台灣人民所託。至於總辭，依照憲政慣例，在新國會產生後，內閣本來就將循例擇日總辭，未來閣揆人事將尊重總統職權。

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Kolas指出，過去3年多蔡總統領導有方，再加上林全、賴清德2任前行政院長已打下穩定的基礎，這1年來蘇長接手帶領行政團隊以有魄力、高效率、接地氣的政風，讓人民真實感受到「有政府，會做事」。

蘇貞昌今晚在臉書表示，「鞠躬敬禮，謝謝您」。2020的總統立委選舉順利結束，國人同胞用手中神聖一票做決定、為國家的未來發聲。人民是頭家，他要代表行政團隊，感謝所有人民頭家的支持、批評和鼓勵。

蘇貞昌說，無論你支持的是誰，我們今天一起為自由民主的台灣寫下新的一頁。選舉結果已經揭曉，未來四年，蔡總統會繼續帶領國家，繼續為著福國利民努力，為著大家的幸福打拚。繼續照顧長輩、疼惜下一代、繼續守住主權、繼續守住滷肉飯。＃

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