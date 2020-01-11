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首頁　>　政治

台灣大選落幕 白宮國安會：台灣是美國重要夥伴

蔡英文獲得破8百萬張選票成功連任。（記者朱沛雄攝）

蔡英文獲得破8百萬張選票成功連任。（記者朱沛雄攝）

2020-01-11 23:24:11

〔中央社〕台灣順利完成總統與立法委員選舉，白宮國安會予以祝賀，並表示台灣是美國重要合作夥伴，也是自由開放的印太地區領導者。

白宮國安會不具名資深官員向中央社表示，對於台灣2300萬人再次順利完成自由選舉，選出新的政府領袖與立法機關予以祝賀。

這名資深官員也表示，台灣是美國重要合作夥伴，也是自由開放印太地區領導者。

台灣總統與立法委員選舉今天登場並順利完成，總統蔡英文以超過817萬的高票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，成功連任。

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