韓國瑜根據地狂掉28萬票 小英高雄得票破百萬

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜（右二）在總統大選慘敗給總統蔡英文，以551萬票落選，他也宣布將返回高市政府，對比他在2018年市長選戰拿到89萬票，這次在高雄只拿到61萬票，整整少了28萬票。（記者張忠義攝）

2020-01-12 00:56:12

〔即時新聞／綜合報導〕身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜在總統大選慘敗給總統蔡英文，以551萬票落選，他也宣布週一將返高市政府上班；對比他在2018年底市長選戰拿到89萬票，這次在高雄只拿61萬票，整整少了28萬票。

回溯到2018年縣市長選舉，代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜獲得89萬2545票，代表民進黨參選的陳其邁僅獲74萬2239票，高雄也相隔20年由綠地變藍天。然而，本屆大選蔡英文在高雄狂掃109萬7621票，打破前市長陳菊在市長選舉的得票紀錄，國民黨韓國瑜僅拿下61萬0896票，雙方差距多達48萬多票。短短一年多前投給韓國瑜的高雄市選民至少有28萬人，也顯現出高雄「風向轉變」。

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蔡英文在2012年總統大選時，於高雄市獲得88萬3158票，而代表國民黨參選的馬英九拿下73萬461票；蔡英文2016年總統大選時在高雄則拿到95萬5168票，代表國民黨參選的朱立倫僅拿下39萬1823票。

根據中選會最新資料，總統蔡英文獲得817萬0231票，得票率57.13%，創下我國總統選舉史上最高票；韓國瑜則是獲552萬2119票，得票率38.61%；宋楚瑜則獲得60萬8590票，得票率4.2%

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