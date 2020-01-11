開票一路衝！ 彰化第4選區陳素月宣布當選

彰化第4選區民進黨籍立委陳素月宣布當選，上台情緒相當激動。（記者陳冠備攝）

2020-01-11 19:18:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕第10屆立法委員選舉，今日下午4點開票，彰化縣第4選區民進黨籍立委陳素月晚間6點半在員林競選總部宣布當選！陳素月從開票後就一路領先，至6點半為止，已近4萬票領先對手國民黨蕭景田2萬8千多票，陳素月當選表示，這是台灣民主的勝利，因為得來不易，相信大家都很珍惜，未來她在國會會更加努力。

彰化縣第4選區有7人參選，不過對決仍是藍、綠兩黨，選前評估，投票率7成下，至少需開9萬票才有望篤定當選，今天4點開票後，陳素月開票數就不斷傳來捷報，一路拉開與蕭景田的差距，至6點就已經領先8千票，有支持者甚至已經開始放砲慶祝，至6點半，陳素月抵達競選總部會場，在眾人夾道歡呼下，登台宣布當選，也是彰化第一個宣布當選的立委。

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陳素月表示，感謝大家支持，用選票肯定，未來她在地方會做一個讓大家找得到、看得到的民意代表，在國會更會反映民意，並扮演監督執政的角色。

陳素月說，這一次選舉歷經空前的抹黑與負面選舉，最後能夠脫穎而出，是因為人民正義的力量，擊敗邪惡的勢力，讓台灣重現過去純真年代的美好。她會帶著鄉親滿滿的期待，與小英總統的行政團隊一起打拚，繼續為建設更好的彰化努力。

面對總統選情大勝，陳素月說，這是台灣民主的勝利，因為得來不易，相信大家都很珍惜，未來她在國會會更加努力。

蕭景田在6點14分時先宣布敗選，他坦承努力不夠，讓支持鄉親失望，但也對於一些議題創造，國民黨比較無力發揮，他也恭喜陳素月委員連任成功，期待她服務不分藍綠，選舉已經告一段落，恭祝她當選，期許她能照著方向去做，讓地方建設提升。

陳素月蒞臨競選總部時受到夾道歡迎，她幾乎紅著眼眶跟支持者感謝。（記者陳冠備攝）

陳素月（中）當選後表示，這是台灣民主的勝利，相信大家都很珍惜，未來她在國會會更加努力。（記者陳冠備攝）

蕭景田看開票結果表情凝重。（記者陳冠備攝）

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