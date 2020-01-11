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首頁　>　政治

領先國民黨對手近2萬票 陳歐珀抵達會場接受選民歡呼

總統蔡英文、立委陳歐珀競選總部氣氛相當熱絡。（記者張議晨攝）

總統蔡英文、立委陳歐珀競選總部氣氛相當熱絡。（記者張議晨攝）

2020-01-11 18:57:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣民進黨立委陳歐珀爭取連任，今天下午6點半陳歐珀陣營回報票數已達5.9萬票，遙遙領先國民黨對手呂國華的4萬票；陳歐珀稍早在6點40分抵達競選總部，接受選民歡呼，預計7點半總開票數超過7成後，將出來發表談話。

民進黨立委陳歐珀穩定領先，稍早已抵達競選總部。（記者張議晨攝）

民進黨立委陳歐珀穩定領先，稍早已抵達競選總部。（記者張議晨攝）

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