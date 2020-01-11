新北第10選區 吳琪銘自行宣布當選

吳琪銘與妻子到場感謝民眾支持。（記者邱書昱攝）

2020-01-11 18:46:23

〔記者邱書昱／新北報導〕2020總統、立委大選今天傍晚4點陸續開票，新北市立委第十選區民進黨立委候選人吳琪銘在晚間6點多自行宣布當選，以45％得票率，打敗國民黨立委候選人林金結的35％、無黨籍立委候選人李縉穎的18.7％。

吳琪銘也到現場和支持者致謝，現場民眾拿著鍋碗瓢盆敲鑼慶祝，他也說，未來4年也會繼續陪伴鄉親，落實政見。

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