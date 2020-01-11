順利連任！ 張廖萬堅自行宣布當選

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台中市第4選區民進黨立委候選人張廖萬堅（左2）自行宣布當選。（圖擷自臉書）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第4選區民進黨立委候選人張廖萬堅在晚上6時30分左右得票數超過10萬票，領先對手國民黨立委候選人黃馨慧2萬票以上，因此自行宣布當選，成功連任。
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