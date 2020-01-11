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首頁　>　政治

連任成功！ 金門立委陳玉珍：六年級世代開始了

爭取連任的國民黨金門立委候選人陳玉珍（前右2）在縣黨部主委石兆瑉（後右1）及支持者陪同下，自行宣布當選。（記者吳正庭攝）

爭取連任的國民黨金門立委候選人陳玉珍（前右2）在縣黨部主委石兆瑉（後右1）及支持者陪同下，自行宣布當選。（記者吳正庭攝）

2020-01-11 18:44:20

〔記者吳正庭／金門報導〕爭取連任的國民黨金門立委候選人陳玉珍開票以後一路領先，今天傍晚5時10分，在支持者鼓勵下自行宣布當選，她強調，將繼續用生命當立委。

爭取連任的金門立委陳玉珍（中）噙住淚水說，要繼續用生命當立委。（記者吳正庭攝）

爭取連任的金門立委陳玉珍（中）噙住淚水說，要繼續用生命當立委。（記者吳正庭攝）

陳玉珍的得票數，從開始計票即強勢領先，遠遠把對手拋在後方，超過5時，國民黨金門縣黨部主委石兆瑉為團隊加油，在競選總部帶領支持者高喊「陳玉珍、凍蒜！」，掀起一陣高潮，待各開票所傳來票數達1萬5000票，現場燃放鞭炮、恭禧聲不斷。

爭取連任的金門立委陳玉珍（中）接受支持的擁抱祝福。（記者吳正庭攝）

爭取連任的金門立委陳玉珍（中）接受支持的擁抱祝福。（記者吳正庭攝）

陳玉珍說，謝謝團隊及鄉親的支持，在縣黨部主委石兆瑉的帶領下和縣長楊鎮浯一條心，代表金門新生代的來臨，「六年級世代開始了」；由於金門特殊的地理位置，在兩岸間扮演重要的角色，期許做好金門的立委，「兩岸好、金門才會好」，也期許是台商的立委。

陳玉珍確定票數大幅領先，國民黨金門縣黨部前鞭炮齊射。（記者吳正庭攝）

陳玉珍確定票數大幅領先，國民黨金門縣黨部前鞭炮齊射。（記者吳正庭攝）

她說，經過此次選舉，相信鄉親的眼睛是雪亮的，大家也都知道在金門要選出有國際觀、了解兩岸事務的人代表金門，為金門爭取更好的未來，到立法院後希望把舊有的框架解除、打開，讓金門很多發展可以正常；一路走來，面對那麼多抺黑、污衊，鄉親仍不離不棄，那麼相挺，這輩子一定要很努力、很用心，繼續「用我的命來做立委」。

陳玉珍感謝母親全島走透透，從國內、外回來支持她的親友。此次選舉結果，也代表她補選立委任內的表現獲鄉親肯定。

石兆瑉說，此次勝選代表抹黑戰術在金門已不適用，縣長楊鎮浯和陳玉珍都是「六年級生」，也代表金門六年級世代開始接班，相信金門的未來會越來越好。

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