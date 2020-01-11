新北市第6選區 民進黨張宏陸自行宣布當選

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
民進黨立委候選人張宏陸，稍早自行宣布當選立委。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕第15任總統副總統選舉及第10屆立委選舉今日進行投開票，結果陸續揭曉，民進黨新北市第6選區立委候選人張宏陸，稍早自行宣布當選。
根據《民視新聞》票數，民進黨張宏陸獲得7萬5219票，國民黨林國春5萬2813票，開票仍在持續中，正確票數依中選會公布為準。
（圖擷取自民視）
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
高雄神準「章魚哥」正義里開完 蔡英文贏韓國瑜近乎一倍
藍委黃昭順得票數落後！綠營劉世芳自行宣布當選
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
台東立委國民黨張志明宣布敗選 祝賀劉櫂豪連任
順利連任！ 張廖萬堅自行宣布當選
新北第10選區 吳琪銘自行宣布當選
「小英我們來了！」 海外援軍返抵國門惹哭網友
總統立委大選激戰 本報即時開票完整呈現
發音似「民進凍蒜」？陳樹菊助講讓台下韓粉瞬間困惑
2020不分區戰況曝光！綠營暫得14席、藍營13席（不斷更新）
熱門推播