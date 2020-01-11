新北市第6選區 民進黨張宏陸自行宣布當選

民進黨立委候選人張宏陸，稍早自行宣布當選立委。（資料照）

2020-01-11 18:46:18

〔即時新聞／綜合報導〕第15任總統副總統選舉及第10屆立委選舉今日進行投開票，結果陸續揭曉，民進黨新北市第6選區立委候選人張宏陸，稍早自行宣布當選。

根據《民視新聞》票數，民進黨張宏陸獲得7萬5219票，國民黨林國春5萬2813票，開票仍在持續中，正確票數依中選會公布為準。

（圖擷取自民視）

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