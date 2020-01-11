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投票日到校陪學生自習遭質疑 昭明國中老師：不影響投票

台南七股區私立昭明國中遭質疑要求老師到校陪學生自習，侵害老師投票權。（記者楊金城攝）

台南七股區私立昭明國中遭質疑要求老師到校陪學生自習，侵害老師投票權。（記者楊金城攝）

2020-01-11 12:19:07

〔記者楊金城、洪瑞琴／台南報導〕今天是投票日，台南市七股區私立昭明國中遭質疑要求老師到校陪學生自習，侵害老師投票權。李姓老師說，學校今天只排3位值日老師，都住在佳里區，3人輪流回佳里投票，不影響投票，另有6位老師回校看看學生就回家。對學校被投訴要求老師到校影響投票，老師驚訝說，好奇怪，根本不影響投票。

台南市民政局接獲全國私校工會反映此事後，由教育局督學追查，初步了解不影響老師投票。

七股私立昭明國中是台南市唯一「代用國中」，目前全校3個年級27班。

私校工會今天接到昭明國中老師求助，指學校安排學生今天到校自習，且要求老師一定要到校陪同，已侵害老師的投票權，私校工會向台南市民政局反映處理。

老師聽到消息很訝異，有老師說，學校快要段考了，依慣例安排全校學生今天到校自習，但只安排3位值日老師，值日老師也都住在佳里區，離學校不遠，輪流回家投票，其他導師只是過來學校看看學生自習就回家了，不影響投票。

擔任台南市選委會總幹事的民政局長顏振標表示，大約上午11點左右接獲通報後，已轉請教育局協助處理，協調3位老師輪流去投票，他們都屬於佳里區投開票所，確認他們已協調排時間去投票，不會影響他們投票權益。

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