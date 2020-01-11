苗栗投開票所 男子撕毀3張選票

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男子疑因蓋錯候選人及政黨，將總統票、立委票及政黨票3張當場撕毀。（記者彭健禮翻攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市安瀾宮投開票所，剛發生撕毀選票事件，據苗栗縣選委及警方初步了解，為50多歲劉姓男子，疑因蓋錯候選人及政黨，將總統票、立委票及政黨票3張當場撕毀。
警方已將該名男子帶回派出所依法偵辦，依公職人員選罷法，可罰5千到5萬元。
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