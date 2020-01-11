苗栗投開票所 男子撕毀3張選票

男子疑因蓋錯候選人及政黨，將總統票、立委票及政黨票3張當場撕毀。（記者彭健禮翻攝）

2020-01-11 12:00:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市安瀾宮投開票所，剛發生撕毀選票事件，據苗栗縣選委及警方初步了解，為50多歲劉姓男子，疑因蓋錯候選人及政黨，將總統票、立委票及政黨票3張當場撕毀。

警方已將該名男子帶回派出所依法偵辦，依公職人員選罷法，可罰5千到5萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法