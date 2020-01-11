雲林縣長張麗善投票 用選票為候選人政見打分數

張麗善完成投票，籲大家踴躍投票，選賢與能。（記者林國賢攝）

2020-01-11 11:59:40

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長張麗善今天上午前往土庫鎮完成投票，她呼籲選民踴躍投票，用選票來表達對候選人所主張國家未來定位及地方建設評分，選賢與能。

張麗善表示，無論選舉結果如何，未來大家一定同心協力，不分黨派為雲林鄉親打拚，選舉過後，大家都能回歸理性，站在所有大多數鄉親的立場，雲林縣是一個比較資源不足的縣市，非常需要中央資源挹注，未來大家放下已見，成就大我，不分藍綠共同為雲林鄉親打拚。

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