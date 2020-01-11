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新竹縣長楊文科以身作則 一大早就投票

新竹縣長楊文科今天上午8點30分就到峨眉鄉富興社區活動中心投票。（新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科今天上午8點30分就到峨眉鄉富興社區活動中心投票。（新竹縣政府提供）

2020-01-11 11:58:33

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣長楊文科多次呼籲縣民踴躍投票，他自己以身作則，今天上午8點30分就到峨眉鄉富興社區活動中心投票，並向在場選務人員致意。

楊文科說，今天天氣非常好，投票的情況看起來也很踴躍，希望今天的選舉能夠一切順利，這將會是一個新時代的開始，對國家未來的發展也是非常關鍵的一天，再次呼籲鄉親朋友踴躍投票，因為履行民主政治最好的方式就是投下手中的票。

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