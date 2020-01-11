印泥太濕滲過選票變廢票 彰化1投開票所當場更換總統選票

今天投票日，彰化傳出有選民因印泥太濕蓋第1張選票時滲透到第2張的糾紛案。（記者湯世名攝）

2020-01-11 11:44:46

〔記者湯世名／彰化報導〕總統選舉今天投票，鴻海集團創辦人郭台銘今天前往投票時，對於印子太濕頗有微詞，無獨有偶，彰化縣即傳出有選民在蓋選票時，疑因選委會提供的印泥水份太過充足，導致蓋第1張選票時滲透到第2張，他又不想投廢票，當場要求更換選票，與選務人員發生糾紛，最後選監小組仍裁定給予更換總統副總統選票1張，這也是全國首件總統選票更換的案例。

郭台銘今天在投票亭內停留超過2分鐘，媒體詢問時回應稱之所以在裡面頭蓋印章蠻久，是因為印子太濕了，這個問題應該解決。無獨有偶，彰化市南北戲曲館投開票所就傳出，有選民在蓋完選票後當場向選務人員反映稱，他在蓋第1張選票時滲透到第2張，他不願投廢票，希望可以更換一張新的選票，但遭到選務人員當面拒絕，雙方在投開票所內發生糾紛。

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經通知選委會選監察小組到場認定後，由選委會監察小組裁定給予更換總統副總統選票1張，讓該名選民得以投下神聖的一票，才心滿意足離開。

此外，花壇鄉三春國小也傳出有選民不慎將手機帶入投開票所內，正在投票時手機突然響起，經警方通知選監人員到場，現場口頭勸導該民眾後隨即請其離開，並未開罰。

今天投票日，彰化傳出有選民因印泥太濕蓋第1張選票時滲透到第2張的糾紛案。（記者湯世名攝）

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