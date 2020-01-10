外媒：這一票決定台灣未來走向 牽動美中角力

支持者10日參加民進黨總統候選人蔡英文在台北的造勢活動。（法新社）

2020-01-10 23:46:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣11日總統大選，英國廣播公司（BBC）新聞網、華爾街日報等國際媒體關注這次選舉的中國、香港因素，以及背後牽動的美國、中國角力，認為選舉結果不僅將決定台海兩岸未來走向，也可能影響華府與北京關係以及區域和平。

華爾街日報9日社論說，這是「台灣的香港選舉」，香港「反送中」抗爭對這次選情的影響尤大，如果民進黨在總統府、國會雙贏，會是給中國國家主席習近平教訓。

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社論指出，美國與中國的地緣政治競爭輸贏，一部分繫於南亞、東亞國家是否認同北京力圖主宰該區域，或者努力維持自身獨立性；蔡英文任內，美台關係達到有記憶以來最密切程度，美國在亞洲的國安策略仰賴強大且獨立的台灣，民進黨勝選將證明美國力倡太平洋國家維持獨立性的訊息，並且為美台兩國帶來契機，強化夥伴關係，共同對抗中國的帝國野心。

「彭博社」以「台灣選票的美中角力」為題，指面臨在美中全球角力中面臨選邊站，這次選舉將決定台灣未來走向。英國諾丁漢大學中國研究計畫主任蘇利文（Jonathan Sullivan）看法，儘管情況沒有到令人感覺兩岸可能公開衝突，但是若蔡英文勝選，北京可能加強網路攻擊、投資台灣媒體並限制中國人赴台旅遊，「蔡英文將繼續南向政策增加經濟多元性，並且加強培養與美國、日本等非正式盟邦的密切關係。」

美聯社指出，習近平今年元旦談話未如往年恫嚇台灣、媒體也格外沉默，顯然是為了避免挑起台灣選民敵意，不過在官方低調態度遮掩下，是更細緻的行動：透過操控媒體、社群支持國民黨總統候選人韓國瑜。

香港時事評論員練乙錚10日投書「紐約時報」，認為中國在香港推動修訂逃犯條例掀起民主抗爭、以及習近平重申台灣要接受「一國兩制」原則下的「祖國統一」這兩件事犯下的「愚蠢」，幫了蔡英文，希望蔡英文的好運能保持下去，「否則一切皆輸—不只對於蔡英文和台灣，還有美國及其區域盟友，特別是日本」，因為台灣所處的「第一島鏈」，是阻止中國向太平洋突破的防衛鏈，失去台灣，就失去這條防線；蔡英文勝出，將為美國贏得時間重新評估和調整與台灣關係，美國應該帶頭行動，讓台灣受到更多志同道合的政府支持。

BBC中文網指這次大選是「年輕人捍衛台灣及未來之戰」：台灣人反「一國兩制」、主體和主權共識愈加強烈，尤其是年輕一代，對「台灣人」的身份認同日益清晰；媽媽是越南移民的新住民二代、21歲的陳金鈴受訪時說，她接受自己是台灣人、是越南人，「不會認為自己是中國人」。

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