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藍軍若還要含淚投票 宋楚瑜：只會把自己葬送

宋楚瑜選前在新北、台北掃街。（親民黨提供）

宋楚瑜選前在新北、台北掃街。（親民黨提供）

2020-01-10 17:21:20

〔記者陳昀／台北報導〕中廣董事長趙少康昨晚在國民黨總統候選人韓國瑜的凱道造勢操作棄保，喊出「投宋楚瑜就是投蔡英文」；親民黨總統候選人宋楚瑜今天受訪痛批，趙少康2000年做假民調呼嚨國民黨支持者棄保，如今又故技重施，「棄保只會幫助我們，因為國民黨候選人太弱了」。

宋楚瑜表示，2000年的錯誤今天再犯的話，「含淚藍」只會把自己葬送；找回真正三民主義的光輝、孫中山的理想、蔣經國認真替百姓做事的精神，這才是真正的藍軍本色。

宋楚瑜指出，趙少康2000年時跟丁庭宇做假民調呼嚨所有國民黨支持者棄保、讓前總統馬英九發布，如今又故技重施，對歷史有沒有交代？2000年自己沒跟趙計較，但是現在又來搞，不要再來了吧？

宋楚瑜表示，棄誰保誰，大家都曉得，來比較比較韓國瑜、宋楚瑜在辨論會時，宋楚瑜70幾歲的人從頭到尾都沒動，那位先生站不了幾分鐘就要坐下，他的體力、經驗比得上宋楚瑜嗎？所以棄保當然要棄那個沒經驗的、沒能力的。

宋楚瑜說，操作棄保只會幫助他，因為有太多鄉親說國民黨候選人太弱了，哪有條件領導台灣？今年起國際情勢、台灣內部經濟產業的變化，都必須有一個有經驗、有能力的人來領導台灣，大家已看到國民黨候選人沒有條件，才有現在這些人出來喊「棄保」。

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