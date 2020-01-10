趙少康操作棄保 柯文哲：藍綠歸隊

台灣民眾黨主席柯文哲今天陪同民眾黨新北市第3選區立委候選人李旻蔚掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

2020-01-10 16:34:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕中廣公司董事長趙少康昨晚在國民黨總統候選人韓國瑜的造勢晚會喊出「投宋楚瑜一票就是投蔡英文一票」，操作棄保策略，要郭粉、宋粉改投韓國瑜。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，這就是藍綠歸隊，藍綠的意識形態壓過一切，他呼籲選民：「你覺得哪個比較好，就投給他吧！」

柯文哲今天陪同民眾黨新北市第3選區立委候選人李旻蔚掃街拜票，柯文哲說，他們不會去搞悲情或是告急催票，歐美文明國家投票率反而不高，都在50%左右，投票率80%是不對的，那種社會扣除情感障礙、精神分裂（已更名思覺失調症）、身障等，真正能夠投票的人就是85%，還要扣掉不在籍的人，不要以為台灣有2300萬人口，其實有400萬人沒有住在台灣，所以要計算投票率，滿分就是85%，投票率80%不得了，代表所有人傾巢而出，選舉太激烈是開發中國家的現象，已開發國家比較理智。

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柯文哲感慨表示，不管最後結果如何，創黨後會繼續走下去，台灣20幾年來陷入藍綠的泥淖，用統獨立場看待問題，用意識形態治國，「仇恨與恐懼還是政治動員最便宜、有效的工具」，他希望不管執政或是選舉，都是改變政治文化的社會運動。

柯文哲說，某些地區買票還是會影響選舉的勝負，如果買票還是有效，證明國民水準就是這樣而已，媒體是第四權，現在幾乎變成政黨的不要說側翼，置入性行銷太多了。他曾經詢問媒體高層，新聞一定要用買的嗎？對方說壞消息不用買，所以他常常只有壞消息。

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