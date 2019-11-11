內幕曝光！韓國瑜選情恐危險 藍營被爆黑道想卡不分區

《上報》報導指出，消息人士透露有黑道想擠進藍營不分區立委名單，引發國民黨內憂心忡忡。（資料照）

2019-11-11 01:15:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨正副總統參選人名單明朗，但黨內近期卻傳出有黑道背景的北部人士，夥同其他「有力人士」欲搶進不分區立委安全名單內，藍營人士憂心，若此事最後被得逞，恐是在2020年總統大選，對國民黨的選情開了一槍。

根據《上報》報導，目前國民黨內共有9名中常委與2名現任的不分區立委，共同角逐2020年不分區立委選舉的安全名單，當中已申請登記的有呂學樟、謝坤宗、吳陳瓊秋、范成連、曾文培、李德維、陳宗興、林文瑞、張育美，現任的不分區藍委許毓仁、陳宜民、前立委羅淑蕾、潘維剛都在積極爭取機會。

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國民黨主席吳敦義目前已經確定列入不分區提名審查小組即將審查的「推薦名單人選」，消息人士指出，原本被看好同列不分區安全名單的黨高層郝龍斌、曾永權等人，因情勢有變，目前出現於安全名單中的可能性很低。

消息人士提到，現在北部1名具備黑道條件的人士，與黨內相當高層的「有力人士」連成一氣，劍指此次的不分區立委安全名單，因此藍營內憂心忡忡，若到時候公布的不分區立委名單內，該名黑道背景人士真的名列安全名單，恐怕就是對明年的整體選情開了一槍。

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