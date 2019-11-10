張善政搶先宣布成韓國瑜副手 陳芳明4個字酸爆他

陳芳明諷刺說，張善政（右二）與韓國瑜（左二）簡直是「天作之合」。（資料照）

2019-11-10 23:55:00

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長張善政今（10）日晚間承認，將成為國民黨總統參選人韓國瑜的副手，共同出戰2020年總統大選。作家陳芳明嘲諷，這種搶在黨主席、參選人之前「先講先贏」的做法，證明張、韓兩人的確是「天作之合」。

張善政今晚受訪時提到，馬政府時期被找去當行政院長，當時認為應是總統多方考慮下的決定，現在韓國瑜找上門應該也是有所考慮，原定要在花蓮壽豐過退休生活，既然韓國瑜需要被幫忙，趁現在自己還有一些影響力，就不選擇置身事外，下定決心站出來當韓副手。

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陳芳明在臉書指出，韓國瑜的副手並非韓本人親自宣布，也不是透過黨主席的嘴，而是副手本人搶先出面承認自己會變成副手，可能人選太多，要由他自己來說表明自己適合這個職位，「否則明天會有什麼變數也說不定」。

陳芳明強調，台灣人所說的「先講先贏」或「先佔先贏」，就是張善政今晚的做法，這樣的劇情「好精彩」，陳芳明也認為張相當適合，「而且是天作之合」，但陳也與帶諷刺的說：「把話說在前頭，也正是韓國瑜的脾性」。

陳芳明臉書全文

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