南華早報：2020台灣大選百萬台商影響力下滑

在深圳台企工作的陳先生受訪表示，蔡英文的兩岸政策介於馬英九和陳水扁之間，有助捍衛台灣立場，將會返台投票支持蔡。（美聯社資料照）

2019-11-11 00:27:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」10日指出，台灣總統大選倒數2個月，往年被視為藍營票倉的約100萬名中國台商，此次堅決「投藍」的意志較歷屆大選鬆動，除了因為台商人數不若以往外，也有人憂心國民黨太過親近中國，恐使中國影響力加速入侵台灣政治和經濟層面。

據報導，近日回台探親的55歲林姓台商表示，他和太太都「偏藍」或「反綠」，但此次可能不會返台投票，一來是他更欣賞的鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨初選中落馬，二來是「雖然民進黨很笨又無能，但我也擔心國民黨與中國過從甚密。」他坦言，不相信中共，對中共干預台灣媒體和社會憂心忡忡。只是，屆時不論誰勝出，中國都不會改變對台野心。

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研究台商與中國政府關係的英國諾丁漢大學政治與國際關係學院副教授李駿怡指出，台商圈此次對大選的影響力比前幾年下滑。隨著產業供應鏈轉往東南亞，台商聯繫兩岸的功能已弱化。經濟部投資審議委員會上月底公布統計，今年前九月的台資赴中投資額為28億美元，較去年同期的65億美元大幅衰退。

李駿怡認為，台商仍支持國民黨或希望推動更「友中」政策，但大多數是基於自身經濟利益。若台商投資標的不再是中國，他們就沒有非得支持國民黨的理由。另有分析指出，有一小群台商像前述林姓台商一樣，都相信自己的選票改變不了此次大選，甚至也有人更傾向泛綠陣營的政策。

廣州中山大學台灣問題學者林瑞華（Lin Ruihua，譯音）則指出，要是兩黨選情拉扯，郭台銘支持者反而不太願意投票。她也提到，台商多不認同蔡英文把「九二共識」與「一國兩制」劃等號，而「中共代理人」法案更促使台商「含淚也要投韓」。

中國台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）前會長、經營腳踏車製造的林清發（Lin Ching-fa，譯音）強調，一定會返台投韓國瑜，並稱這是台商共識，「要是再讓蔡英文做4年，我們還有什麼生意可做？」他也稱不了解為何台灣人擔心「一國兩制」多過經濟成長？中國是台灣最大貿易夥伴，「若兩岸貿易關係沒了，台灣還在不在？」

然而，一名在深圳台企工作的24歲陳先生表示，他相信蔡英文的兩岸政策，會把票投給蔡。他認為，蔡的兩岸政策不像馬英九柔軟，卻也不如陳水扁強硬，「她的態度會讓北京了解到，台灣不是那麼容易被霸凌，但也不會衝過頭而逼迫北京下重手。」他也直言無法接受「一國兩制」，並指北京想收買台灣年輕人的舉措「完全失敗」。

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