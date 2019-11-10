韓國瑜醫界後援會成立 吳敦義：要翻轉台灣現狀

韓國瑜（左二）海內外醫界後援會成立大會，吳敦義（中）呼籲，讓韓國瑜高票當選、翻轉台灣現狀。（記者方志賢攝）

2019-11-10 23:30:00

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今晚陪同總統參選人韓國瑜出席海內外醫療界後援會成立大會，吳敦義致詞時表示，台灣經濟不佳、治安不好，兩岸陷入僵局

，大家都希望改頭換面，他相信靠著韓國瑜的智慧、努力一定可以翻轉現狀，讓台灣更為風調雨順、國泰民安。

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海內外醫療界挺韓國瑜競選總統暨立委選舉後援會成立大會，今晚在漢來大飯店舉行，國防醫學院南區校友會、陽明大學校友會、基層醫師協會都派員參加，現場席開90桌，但卻有很多的空位。

吳敦義致詞時先細數他擔任行政院長的政績，他說過去有100多萬人繳不起健保費被鎖卡，他接任行政院長後，1個月內就先宣布開卡，讓貧窮的人享受健保照顧，接著他請了2餐，宴請工業總會及商業總會負責人，讓他們多出100多億，就讓全民健保全面開卡。

吳敦義說，他行政院長任內的國家競爭力提升10.76％，3年任內的經濟成長，在全世界各國家的排行分別是第7、8名及6名。

吳敦義強調，台灣目前經濟成長不佳，社會仍有許多不公義，治安也不好，兩岸陷入僵局，大家都希望改頭換面，他拜託選民支持韓國瑜高票當選總統，相信靠著韓國瑜的智慧、努力，一定可以達成這樣的目標。

海內外醫療界挺韓國瑜競選總統暨立委選舉後援會成立大會，今晚在漢來大飯店舉行，現場席開90桌，卻留下不少空位。（記者方志賢攝）

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