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首頁　>　政治

張善政任韓國瑜副手？卓榮泰：盼從此拉高選舉格調

民進黨主席卓榮泰（左）晚間出席台北市第七選區立委參選人、市議員許淑華在興雅國小舉辦的造勢活動。（記者沈佩瑤攝）

民進黨主席卓榮泰（左）晚間出席台北市第七選區立委參選人、市議員許淑華在興雅國小舉辦的造勢活動。（記者沈佩瑤攝）

2019-11-10 22:34:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜明天公布副手人選，外傳就是國政顧問團總召、行政院前院長張善政，張善政今天仍在花蓮壽豐鄉的農地務農，自稱有一些政治影響力、不能置身事外，所以願意站出來，阻止總統蔡英文連任。對此，民進黨主席卓榮泰晚間受訪表示，選舉都是一組一組的人員，韓國瑜能找到心目中理想的副手，「祝福他」。

卓榮泰不忘「提醒」，希望從此韓國瑜能改變選舉的格調，「把整個選舉的水準能拉高點」，好好的善後一些問題，把國政當作第一要務，「我認為他的國政顧問團如果能負起這樣的責任，對整個選舉是正面，先給他祝福」。卓榮泰接著強調，蔡總統的副手人選一定會盡快出現，也希望得到大家一樣的加油跟肯定。

至於何時宣布？卓榮泰僅說，一定是在本週，由蔡英文宣布，再來就要登記了，蔡總統還要做一些重要的工作，「我們希望是一個好的組合，大家一起來努力」。

卓榮泰表示，媒體報導過張善政擔任韓國瑜副手很多次，選出任何一個人都在預估中，所以我們也把我們選舉的步調，就這樣來好好的調整。

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