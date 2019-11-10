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新戰機預算本周排審 立院籲政院加速工合談判

國防部敲定向美國採購66架F-16V block70戰機，立法院已通過特別條例後，預計本週排審特別預算案，立法院預算中心盼政院加速督導經濟部完成工合協議書作業。（圖取自洛克希德馬丁官網）

國防部敲定向美國採購66架F-16V block70戰機，立法院已通過特別條例後，預計本週排審特別預算案，立法院預算中心盼政院加速督導經濟部完成工合協議書作業。（圖取自洛克希德馬丁官網）

2019-11-10 22:38:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部敲定向美國採購66架F-16V block70戰機，立法院在通過特別條例後，預計本週排審特別預算案。對於此案，立法院預算中心近期檢視此軍購案並發布評估報告透露，經濟部工業局已在上月底和美商奇異（GE）公司簽署工合協議書，但包括機體與航電、模擬器維修等，都尚未簽署協議書，盼政院加速督導經濟部完成工合協議書作業。

立法院院會週二將邀請行政院長蘇貞昌報告「新式戰機採購特別預算」，如此案順利付委，立法院財政委員會預計在本週三、週四進行實質審查。由於立法院各黨團皆呼籲，我國應透過此軍購案，在簽署發價書錢，向美方爭取更多工業合作機會，國防部長嚴德發上月底在立法院透露，現已有17項工合和美方在談，盼未來能成為亞太最大的維修中心。

國防部副部長張哲平上將上週在立法院朝野黨團協商會議中也透露，希望立法院能在12月中旬以前通過特別預算，軍方才能在剩餘時間內完成發價書簽署，並在明年啟動生產準備工作。

而立法院預算中心近期針對「新式戰機採購特別預算」案提出評估報告，內容透露，我國經濟部工業局在今年10月28日，已和美商奇異公司簽署發動機系統維修、零件產製工合。不過，和洛馬公司洽談的機體、航電及相關附件系統工合，以及和「L3 Technologies」洽談的模擬器系統維修，雖預計在今年底完成，但尚未簽署。

由於距離F-16V發價書簽署期程越來越近，為盼我方掌握工合協議簽署與談判先機，避免「事後工合」弊端，立院預算中心呼籲，行政院允宜督導經濟部儘速完成此案相關工合協議書簽署作業，國防部亦宜在簽署工合協議書後，再辦理發價書簽署事宜。

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