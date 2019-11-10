區公所要求行政中立 讓柯文哲上不了台

台北市長柯文哲到居林開發國際有限公司參訪，對該公司販售的巨型標本、進口家具等表示訝異。（記者歐素美攝）

2019-11-10 22:30:17

〔記者歐素美／台中報導〕身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今天到台中市大雅區，為台灣民眾黨立委參選人張睿倉站台拉抬聲勢，到台中市原住民綜合服務中心參加「秘境忠義多元文化創意市集」活動時，柯文哲原本預定上台致詞，因大雅區長馬宗佑要求行政中立，拒絕參選人穿競選背心上台，致柯文哲取消致詞，在外面與民眾拍照後即離去。

柯文哲今天下午到台中市大雅區為張睿倉站台拉抬聲勢，先到居林開發國際有限公司參觀該公司販售的木結構房屋及進口家具等；柯文哲說，出外就是增廣見聞及認識朋友，「像台灣建築很少在做木製房屋，第一次看到，美國都木造房子，台灣都沒有，奇怪」。

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柯文哲隨後參加「秘境忠義多元文化創意市集」活動，原訂上台致詞，但大雅區長馬宗佑要求行政中立，禁止參選人穿著競選背心等上台，柯文哲最後只到攤位上與民眾合照及簽名，隨後即在門口和民眾、粉絲等拍照，停留約30分鐘即離去。

台北市長柯文哲到大雅為台灣民眾黨立委參選人張睿倉（左）站台助選，並與熱情民眾合照留念。（記者歐素美攝）

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